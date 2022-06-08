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    Абрамович внес более $2 млрд в бюджет Великобритании

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    4 комментария

    Российский бизнесмен Роман Абрамович за последние 20 лет заплатил 1,75 миллиарда фунтов стерлингов (более 2 млрд долларов) налогов в бюджет Великобритании, сообщает 8 июня The Times со ссылкой на заявление адвокатов предпринимателя.

    Представители Абрамовича утверждают, что только в 2019–2020 годах экс-владелец футбольного клуба «Челси» и его компании отдали более 41 миллиона фунтов стерлингов в виде корпоративного налога, ответственности за гербовые сборы и общенациональных страховых взносов. Эта сумма делает его одним из 25 крупнейших британских налогоплательщиков за последний год. Кроме того, Абрамович инвестировал 2 миллиарда фунтов стерлингов в Великобритании и обеспечивал работой в «Челси» и в своих компаниях более 1000 англичан.

    Как утверждает бизнесмен, санкции, введенные против него ЕС и Соединенным Королевством в начале марта, носят дискриминационный характер и основаны на ложных утверждениях о его близости к президенту Владимиру Путину. В Великобритании и Евросоюзе, по словам адвокатов, Абрамович платит больше налогов, чем в России, поэтому его нельзя относить к «спонсорам» спецоперации на Украине.

    Ранее стало известно, что Роман Абрамович выбыл из десятки богатейших людей Великобритании. Состояние бизнесмена после введения санкций сократилось в два раза — с 12,1 миллиарда фунтов стерлингов в 2021 году до 6 миллиардов.

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    Комментарии (4)

    Хилл
    Обыкновенный западный фашизм. Сначала англичане с американцами вскормили Гитлера и натравили на СССР. Теперь вскормили фашистскую Украину,чтобы натравить на Россию. Им все всегда было удобно делать чужими руками. И Абрамовича трясут только потому, что он россиянин изначально. Если нужно ограбить и наказать россиянина, то будут использованы все законные и незаконные методы.
    своих не бросаем
    украл у нас, занёс им.. классика.
    Кот Ученый
    Бедный Рома)))
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