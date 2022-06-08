Абрамович внес более $2 млрд в бюджет Великобритании

Российский бизнесмен Роман Абрамович за последние 20 лет заплатил 1,75 миллиарда фунтов стерлингов (более 2 млрд долларов) налогов в бюджет Великобритании, сообщает 8 июня The Times со ссылкой на заявление адвокатов предпринимателя.

Представители Абрамовича утверждают, что только в 2019–2020 годах экс-владелец футбольного клуба «Челси» и его компании отдали более 41 миллиона фунтов стерлингов в виде корпоративного налога, ответственности за гербовые сборы и общенациональных страховых взносов. Эта сумма делает его одним из 25 крупнейших британских налогоплательщиков за последний год. Кроме того, Абрамович инвестировал 2 миллиарда фунтов стерлингов в Великобритании и обеспечивал работой в «Челси» и в своих компаниях более 1000 англичан.