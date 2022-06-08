Футболист, задавивший пенсионера в Петербурге за час до Нового года, получил условный срок

Суд в Петербурге вынес приговор по делу о смертельном ДТП с пешеходом, которое произошло в Выборгском районе города прямо перед Новым годом. Водитель «Лексуса» не пропустил спешившего на трамвай пенсионера.

ДТП случилось в 22:41 31 декабря 2020 года у дома 6, литера Ж, по улице Академика Лебедева. Молодой человек 25 лет ехал на Lexus GS300 по Лебедева от Боткинской улицы в сторону Литейного моста на скорости порядка 64,3–67,6 км/ч, сообщает 8 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В этот момент на трамвайной остановке у дома 6, расположенной на проезжей части и обозначенной соответствующей разметкой, трамвай № 3 высаживал пассажиров.

Водитель «Лексуса» не стал притормаживать, чтобы пропустить людей, и сбил в зоне остановки 70-летнего пенсионера, который направлялся к трамваю. В результате потерпевший скончался на месте от тупой сочетанной травмы головы и груди.



Выборгский районный суд Петербурга признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2,5 года. С него также взыскали в пользу потерпевшей стороны 700 тысяч рублей компенсации морального вреда, 76 950 рублей за материальный ущерб и 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения представителю потерпевшей стороны.