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    Футболист, задавивший пенсионера в Петербурге за час до Нового года, получил условный срок

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    13 комментариев

    Суд в Петербурге вынес приговор по делу о смертельном ДТП с пешеходом, которое произошло в Выборгском районе города прямо перед Новым годом. Водитель «Лексуса» не пропустил спешившего на трамвай пенсионера.

    ДТП случилось в 22:41 31 декабря 2020 года у дома 6, литера Ж, по улице Академика Лебедева. Молодой человек 25 лет ехал на Lexus GS300 по Лебедева от Боткинской улицы в сторону Литейного моста на скорости порядка 64,3–67,6 км/ч, сообщает 8 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В этот момент на трамвайной остановке у дома 6, расположенной на проезжей части и обозначенной соответствующей разметкой, трамвай № 3 высаживал пассажиров.

    Водитель «Лексуса» не стал притормаживать, чтобы пропустить людей, и сбил в зоне остановки 70-летнего пенсионера, который направлялся к трамваю. В результате потерпевший скончался на месте от тупой сочетанной травмы головы и груди.

    Выборгский районный суд Петербурга признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2,5 года. С него также взыскали в пользу потерпевшей стороны 700 тысяч рублей компенсации морального вреда, 76 950 рублей за материальный ущерб и 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения представителю потерпевшей стороны.

    Ранее сообщалось, что за рулем «Лексуса» был детский тренер по футболу и участник городских любительских футбольных турниров.

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    Комментарии (13)

    yureg
    Позор Выборгскому районному суду!!!
    Slava_Rossii
    Жизнь человека российский суд оценивает в 777 тыс. рублей, по цене жигулей в средней комплектации?
    Американский суд оценивает жизнь своих граждан в десятки раз выше.
    274637451
    а где ФИО человека который задавил пенсионера?
    как то обезличено...
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