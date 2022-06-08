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    Песков ответил на вопрос о сроках «Прямой линии» с Путиным

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    2 комментария

    Сроки проведения «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным еще не определены, в июне она точно не состоится. Об этом 8 июня заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    «Прямая линия не может состояться в этом месяце. <…> Сроки пока не определены. С технической и содержательной точки зрения, это сложное и объёмное мероприятие, рутинная подготовка ведётся. Но в завершающую стадию она вступит, как только будут определены сроки», – сказал Песков журналистам.

    В мае Песков заявлял, что проведение «Прямой линии» в этом году планируется, однако даты пока неизвестны. Также неясно, когда состоится послание президента Федеральному собранию.

    «Прямая линия с Владимиром Путиным» — телевизионная программа, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы простых граждан России и других стран. Впервые такой формат общения был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем сеансы связи проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

    В 2001 году к началу программы в адрес президента поступило около 400 тыс. вопросов. В дальнейшем их число постоянно увеличивалось, достигнув рекорда в 2015 году — 3,25 млн обращений.

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    Комментарии (2)

    angel of death
    очередной спектакль... на арене весь день ....
    без комментариев...
    своих не бросаем
    ещё кто то это смотрит?
    читать все комментариидобавить комментарий

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