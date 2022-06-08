Песков ответил на вопрос о сроках «Прямой линии» с Путиным

Сроки проведения «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным еще не определены, в июне она точно не состоится. Об этом 8 июня заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Прямая линия не может состояться в этом месяце. <…> Сроки пока не определены. С технической и содержательной точки зрения, это сложное и объёмное мероприятие, рутинная подготовка ведётся. Но в завершающую стадию она вступит, как только будут определены сроки», – сказал Песков журналистам.

