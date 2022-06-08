Осторожно, койки закрываются: в Петербурге урезали число мест для пациентов с коронавирусом

Смольный провел новое сокращение числа мест в коронавирусных стационарах. Коечный фонд с 1 414 мест уменьшился до 1 341 места, следует из ежедневной справки городского оперштаба от 8 июня.

Как говорится в документе, всего в больницах Петербурга с ковидом и пневмониями остаются 1 042 пациента, из которых 157 — в реанимации, а 27 — на ИВЛ. Еще 1 646 петербуржцев лечатся амбулаторно.

По данным федерального штаба, 8 июня Петербург опустился на второе место по числу заболевших коронавирусом среди регионов России.