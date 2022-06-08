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    COVID-19

    Петербург опустился на второе место по числу заболевших коронавирусом

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    Коронавирусная статистика в Петербурге продолжает снижаться. Город уступил первое место по числу заболевших Москве.

    Как следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией от 8 июня, за минувшие сутки в Петербурге выявили 223 новых случая коронавируса (против 251 накануне). Скончались 10 человек (9 накануне). В больницу попали 83 человека, а поправились — 336.

    В Москве за минувшие сутки выявлено 290 новых случаев коронавирусной инфекции. В больницу попали 133 человека, а поправились — 322. Скончались от COVID-19 15 человек.

    Всего в России за последние сутки обнаружили 3 646 заражений коронавирусом. В стационарах страны оказались 1 618 человек. Полностью поправились больше 4 737 человек. При этом медики зафиксировали 79 смертей.

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