Петербург опустился на второе место по числу заболевших коронавирусом

Как следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией от 8 июня, за минувшие сутки в Петербурге выявили 223 новых случая коронавируса (против 251 накануне). Скончались 10 человек (9 накануне). В больницу попали 83 человека, а поправились — 336.



В Москве за минувшие сутки выявлено 290 новых случаев коронавирусной инфекции. В больницу попали 133 человека, а поправились — 322. Скончались от COVID-19 15 человек.

