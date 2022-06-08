Абоненты билайна стали использовать в 20 раз больше трафика в метро Петербурга

В прошлом году билайн запустил сеть 4G в петербургском метро. Клиенты оператора получили возможность разговаривать и пользоваться скоростным интернетом во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линии, а также на зеленой линии между станциями «Рыбацкое» и «Приморская». Это стало причиной значительного роста клиентского дата-трафика, поскольку ранее мобильный интернет билайн был доступен преимущественно на платформах и в вестибюлях станций.

Сотовый оператор выяснил, что в первом квартале 2022 года* интернет-трафик его клиентов в метро Петербурга вырос почти в 20 раз, если сравнивать с первым кварталом предыдущего года. Голосовой трафик за этот же период увеличился в 6,5 раз. В Москве интернет-трафик в метро вырос в 3,3 раза за такой же период, а голосовой связью москвичи стали пользоваться в 2,4 раза больше.

Топ сервисов, на которые больше всего расходовали трафик петербуржцы в поездках в метро за последний месяц, выглядит так: первое место у веб-серфинга, на втором — YouTube, на третьей строчке — VK. На четвертой — Telegram, а на пятой — TikTok. По частоте использования первое место также у веб-браузинга, далее идут Telegram, приложение Яндекса, VK и WhatsApp.

И в Петербурге, и в Москве более 60% мобильного интернет-трафика, который расходуется в подземке, приходится на мужчин. В Северной столице больше всего используют мобильный интернет люди 25–45 лет (порядка 40% от общего трафика). На возрастную категорию 45–65 приходится примерно 26%, а те, кому за 65, тратят наименьшее количество гигабайт.

В Москве по использованию трафика разница между возрастными категориями почти незаметна — от 30 до 35% приходится на каждый из перечисленных возрастов.

«Благодаря запуску сети 4G в тоннелях метро наши клиенты могут оставаться на связи с близкими и пользоваться нужными сервисами даже в пути. Судя по столь значительному росту трафика, многие из них уже оценили эту возможность. Кроме того, мы внедрили на всей нашей сети в Петербурге и Ленобласти технологию VoLTE, обеспечивающую высокое качество передачи голоса. Она тоже доступна в тоннелях петербургской подземки», — рассказал Евгений Брянцев, директор петербургского отделения билайн.