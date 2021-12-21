Билайн расширил сеть 4G в Ленобласти и Петербурге

Фото: ПАО «ВымпелКом» Поделиться Поделиться







Проведенные работы отвечают растущим запросам клиентов: мобильный трафик у абонентов Петербурга и Ленобласти за 10 месяцев 2021 года вырос на 50% по сравнению с первым пандемийным годом. Жители двух регионов использовали за это время 207 петабайт — это 380 000 000 эпизодов сериала или 163 млрд музыкальных треков высокого качества.

В Петербурге директор Западного региона билайн Дмитрий Глотов отмечает среди основных достижений появление сети 4G оператора в тоннелях метро. Теперь клиенты могут разговаривать и выходить в интернет во всех тоннелях красной, оранжевой и синей веток, а также на зеленой ветке от «Рыбацкого» до «Приморской». В октябре аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование работы мобильных сетей в петербургском метрополитене и признало билайн лидером по нескольким основным показателям: средняя доступность сервиса, средняя скорость мобильного интернета (42 Мбит/сек на загрузку данных), среднее время отклика сети.



Также в этом году по всему Петербургу и Ленинградской области у оператора заработал сервис VoLTE, который даёт возможность одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным интернетом: читать почту, социальные сети и т.д. Качество передачи звука улучшается за счет технологии HD Voice — создается эффект «живого присутствия» во время разговора.

Еще одна новинка билайна, запущенная в Петербурге, — VoWiFi. С помощью этого сервиса абоненты могут совершать голосовые вызовы и принимать звонки через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети.



Фото: ПАО «ВымпелКом» Поделиться Поделиться







Для повышения качества связи билайн увеличил число базовых станций 4G в Петербурге и области на 12%. Новые станции появились в 70 населенных пунктах: в Гатчине, Бокситогорске, Лодейном Поле, Кингисеппе, Мурино, Кудрово и других. В списке также малые населенные пункты, где раньше у Билайна не было сети 4G, -— деревня Борисова Грива во Всеволожском районе, поселок Пушное в Выборгском и прочие. Теперь любители отдохнуть в области не останутся без связи в этих местах.



Компания не только улучшает инфраструктуру, но и становится более гибкой. Она предложила абонентам тариф-конструктор «Твое решение»: возможность собрать пакет из необходимого объема интернета, SMS и голосовой связи и не переплачивать за лишнее. Персонализированным стал и роуминг — отправляясь за рубеж, клиент может подключить в мобильном приложении один из пяти специально подобранных тарифов, исходя из своих интересов, специфики отдыха и длительности путешествия.

А все потому, что теперь билайн «На твоей стороне» — так звучит обновленный слоган оператора, отражающий его главный приоритет. В результате обновления бренда поменялись сайт и мобильное приложение, став проще и удобнее. Не за горами и обновление сети розничных магазинов, в том числе и в 47-м регионе.

В 2022 году оператор также планирует нарастить стабильность и скорость мобильного интернета для клиентов за счёт рефарминга частот 4G в Петербурге и области.

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