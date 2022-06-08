В семейную драку за недвижимость, где поучаствовал экс-вратарь «Зенита» Малафеев, добавили древнее секс-домогательство

Теперь и уголовный розыск Петербурга вынужден вникать в тонкости склоки между петербургским бизнесменом и его дочерью, которые борются за активы в 500 млн рублей. Только эта серия уже чуть ли не про педофилию, о которой вдруг вспомнили в самый разгар борьбы.

Дочь петербургского предпринимателя Ильи Буракова написала заявление в полицию о домогательствах отца, которые якобы испытывала в детстве. То есть более 9 лет назад. По информации «Фонтанки», 25-летняя Алёна в мае направила такое заявление через электронную приемную ГУ МВД.

«Фонтанка» подробно писала о семейной драме Бураковых, где дочь бизнесмена пытается при помощи экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева увеличить собственное наследство. Ранее отец подарил ей 50 % долей в своих активах на полмиллиарда.



Девушку опросили. Она рассказала, что в возраcте 15–16 лет отец якобы её трогал. Оперативники отправили её на прохождение полиграфа. По предварительной информации, она в основном его прошла.

После сотрудникам пришлось опросить самого Илью Буракова. Он предсказуемо и эмоционально отрицал все обвинения дочери. Однако проходить полиграф в полиции отказался, сославшись на возможную необъективность силовиков, и принес данные сторонней, по его мнению, независимой процедуры, которые подтверждали уже его слова.

