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    В семейную драку за недвижимость, где поучаствовал экс-вратарь «Зенита» Малафеев, добавили древнее секс-домогательство

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    4 комментария

    Теперь и уголовный розыск Петербурга вынужден вникать в тонкости склоки между петербургским бизнесменом и его дочерью, которые борются за активы в 500 млн рублей. Только эта серия уже чуть ли не про педофилию, о которой вдруг вспомнили в самый разгар борьбы.

    Дочь петербургского предпринимателя Ильи Буракова написала заявление в полицию о домогательствах отца, которые якобы испытывала в детстве. То есть более 9 лет назад. По информации «Фонтанки», 25-летняя Алёна в мае направила такое заявление через электронную приемную ГУ МВД.

    «Фонтанка» подробно писала о семейной драме Бураковых, где дочь бизнесмена пытается при помощи экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева увеличить собственное наследство. Ранее отец подарил ей 50 % долей в своих активах на полмиллиарда.

    Девушку опросили. Она рассказала, что в возраcте 15–16 лет отец якобы её трогал. Оперативники отправили её на прохождение полиграфа. По предварительной информации, она в основном его прошла.

    После сотрудникам пришлось опросить самого Илью Буракова. Он предсказуемо и эмоционально отрицал все обвинения дочери. Однако проходить полиграф в полиции отказался, сославшись на возможную необъективность силовиков, и принес данные сторонней, по его мнению, независимой процедуры, которые подтверждали уже его слова.

    Заметим, что процедура «полиграф» хоть и звучит убедительно, в реальности не имеет никакой процессуальной силы, а является скорее неощутимыми данными для внутреннего убеждения как сотрудников, так и «пациентов».

    Теперь в семейных хитросплетениях придется покопаться уже Следственному комитету, куда из главка будут переданы материалы проверки. То есть два взаимоисключающих воспоминания.

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    Комментарии (4)

    Гриб
    Ну, хоть яички никому не прокусили
    somn
    Дам потрогать за пол-млрд.
    Dmitry Antonov
    В прошлый раз, когда обсуждалась эта тема, случилась массовая регистрация ников на сайте с дружными комментариями , в основном, против стороны Малафеева. Интересно, сегодня здесь случится аналогичное?
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