Мужское плечо Вячеслава Малафеева. Как экс-звезда «Зенита» восстанавливает справедливость в чужой семейной драме

В полдень 17 мая сотрудники Росгвардии застали экс-звезду «Зенита» Вячеслава Малафеева на Пулковском шоссе, наблюдающим за сменой замков в частном коммерческом помещении. «Фонтанка» увидела в этом последствия семейной трагедии петербургского предпринимателя Ильи Буракова.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вячеслав Малафеев около 12:00 на красном микроавтобусе в сопровождении шести мужчин и, как подчеркивают его представители, девушки подъехал к производственно-складскому помещению на Пулковском, 103, лит. «Л». Спутники экс-футболиста взломали двери и стали менять замки. Охрана логичным образом нажала на тревожную кнопку, после чего довольно быстро подъехал наряд Росгвардии. При выяснении ситуации никаких претензий лично к Малафееву у правоохранителей не возникло — его попросили лишь передать копию ключа от нового замка старой охране. На этом эпизод для внешнего наблюдателя себя исчерпал.



Однако это событие стало продолжением в длинном ряду эпизодов, связанных с недвижимостью семьи Бураковых — сперва жилья, а потом и «коммерции». Еще недавно Илье Буракову и его 25-летней дочери Алёне на паритетных началах принадлежало несколько объектов в Центральном, Московском и Пушкинском районах. Сам Бураков оценивает свои активы в общей сложности в 3 тыс. м2 коммерческих помещений и примерно 2,5 га земли. Не сказать, что какие-то огромные угодья, но до начала юридических, силовых и даже человеческих проблем, обрушившихся на него, он взвешивает свои активы примерно в 400–500 млн рублей. Все они были сданы в аренду и приносили стабильный доход.

Беда пришла откуда точно не ждал. Дочь Алёна как полноправный владелец 50 % долей (доли подарены самим Бураковым) в имуществе приняла решение продать их, чтобы на вырученные деньги заняться собственным бизнесом. Помощником в этом проекте выступил Вячеслав Малафеев. Это в спортивной среде он вратарь «Зенита» с персональным номером «16» на футболке. А на рынке недвижимости — владелец агентства «М16».

Заметим, что рождение проблемы датируется 2020 годом, вспоминает Илья Бураков. «Летом 2020 года появился иск от Алёны к своей бабушке, моей маме. Иск был связан с оспариванием вступления в наследство. Появились документы (их подлинность вызывала сомнение), что якобы Алёна в возрасте 20 лет выкупила вообще всё имущество моих родителей. Юристы Малафеева вели это дело, как только замаячило возбуждение уголовного дела — они отступили в суде, — говорит предприниматель. — Моя бывшая супруга прожила после развода в доме моих родителей шесть лет и уехала как раз в 2020 году».



А в августе 2021 года Малафеев приобрел у Алёны ее 50 % долей в одном из помещений — 81 м2 на 5-й Советской. По условиям любопытного договора (есть в распоряжении «Фонтанки»), выплатить оговоренную сумму — 7 млн рублей — покупатель может в течение трех лет. Но все права собственника к нему перешли немедленно. Именно на 5-й Советской произошел первый физический контакт Буракова-отца с Малафеевым.



На видеозаписи этой встречи Бураков энергично возражает оппоненту.

По версии представителей Малафеева, на этих кадрах — часть спора между Бураковым с одной стороны и экс-супругой Буракова и дочерью — с другой. Известный риелтор в данном случае оказывает женщинам «юридическую помощь на основе их обращения, выступая доверительным лицом». Доверенность на представление своих интересов те выписали ему, в строгом соответствии с буквой закона, и на другие объекты недвижимости, где отец и дочь выступают паритетными совладельцами. Именно этим и объясняется присутствие Малафеева в полдень 17 мая на Пулковском шоссе, 103.



Самый многолюдный эпизод этой истории произошел, по данным «Фонтанки», 13 мая. Тогда на Пулковском шоссе, 103, собрались несколько десятков крепких людей. Тем, кто наблюдал ситуацию со стороны, она мало напоминала классический «спор хозяйствующих субъектов в правовом поле». По оценкам Буракова, на стороне Малафеева было 60–70 человек. Тот, в свою очередь, подчеркивает — все они были сотрудниками ЧОПа, который Алёна Буракова наняла для отстаивания своих законных интересов. «Сколько было со стороны Буракова, я сказать не берусь, но могу подтвердить, что в общей сложности людей было много», — говорит Малафеев.



Этот процесс Малафеев подробно освещает в специально созданном телеграм-канале.

«Бывают ситуации, когда в один миг отношения людей рушатся, и такие вещи, как уважение и благодарность, уходят на второй план, а на первый план выходит задача «отжать» как можно больше, — говорится в одном из постов. — С такой ситуацией столкнулись гражданка Н. и её дочь А., они обратились к нам за помощью и с просьбой поспособствовать решению их проблемы по разделению имущества, которое действительно было совместно нажито вместе с супругом. Но ситуация складывалась таким образом, что объекты, где гражданки Н. и А. являются собственниками (вместе со своим бывшем супругом и отцом), сдаются в аренду, при этом их даже не впускают за порог, и к сожалению, они ничего не могли с этим сделать. Мы активно занимаемся решением сложившейся ситуации, и за этот небольшой период времени у нас возникло множество конфликтов со второй стороной, которые заканчивались в отделении полиции».



Сам Вячеслав Малафеев в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что он в данной ситуации выступает как эксперт по медиации.

«У меня уже давно существует своя юридическая компания, в которой мы занимаемся разными спорами. Судебными и досудебными. Здесь как раз была такая ситуация. Ко мне обратились люди, интересы которых серьезно ущемляют — как личные, так и финансовые. Соответственно, мы проводили ряд встреч и вроде бы были близки к договоренностям. Но из-за их срыва ситуация превратилась в конфликтную историю, — рассказывает Вячеслав Малафеев. — У нас абсолютно правильная и правдивая позиция с точки зрения морали и с точки зрения юридического обоснования. Мы отстаиваем свои справедливые интересы в судах».

Он подтвердил, что действительно заключил договор продажи помещения на 5-й Советской. «Она нуждалась в деньгах, соответственно, я приобрел его. Думал, что мы вместе с сособственником будем сдавать его в аренду и заниматься бизнесом. Но это не получилось, и произошла конфликтная ситуация, — объясняет Вячеслав Малафеев. — Так что тут я вовлечен в ситуацию уже не только как медиатор, но и как человек, который является непосредственно собственником некоторой недвижимости совместно с нашим оппонентом». При этом вопрос о причине указания в договоре опции об оплате через три года и о том, были ли уже выплачены оговоренные деньги, предприниматель счел неуместным и касающимся только его личных отношений с продавцом.



Илья Бураков видит ситуацию совершенно наоборот. По его словам, при разводе со своей супругой несколько лет назад он оставил ей жилую недвижимость за границей, а дочери выделил половину своих активов в России. Затем систематически снабжал их обеих деньгами (Алёна, действительно, выглядит роскошно в соцсетях), и вообще, чувствовал свои мужские обязательства перед ними исполненными. «Однако в какой-то момент Алёна решила открыть свой бизнес — работать в моей компании ей не понравилось. Не предупреждая меня, она нашла себе покупателя в лице Вячеслава Малафеева. Похоже, он решил получить и мои доли, а для снижения стоимости их выкупа делает всё, чтобы они перестали приносить прибыль. Практически на всех моих объектах из-за его действий уже съехали арендаторы», — сетует Илья Бураков. И добавляет совсем уж личное: «После того как Алёна подала иск и съехала в неизвестном направлении, мои встречи с внуком прекратились. На одной встрече, где-то осенью 2021 года, Малафеев представил мне некоего Николая как начальника СБ и сказал, что встречи с внуком будут возможны только в его присутствии и договариваться с ним».



По его словам, он также пытается решить ситуацию в правовом поле. К примеру, он уже подал претензию к своей дочери с требованием возместить 45 млн рублей, потраченных им на восстановление после пожара самого большого их общего объекта — на Пулковском шоссе. По словам предпринимателя, он делал это на свои личные деньги, и теперь получается, что новый владелец будет иметь все права на половину этих денег. Илья Бураков лишь вскользь упоминает о моральной стороне этого дела — такого удара со стороны собственной дочери, которой он и так уже отдал половину своего бизнеса, а теперь может лишиться вообще всего, — не ожидал.

И Алёна рассказывает свою версию событий. «У нас есть семейный бизнес, который состоит из 5 объектов коммерческой недвижимости. Этот бизнес выстраивался с нуля моими родителями в течение длительного времени. Многим они обязаны родителям мамы, которые в трудные времена подставляли своё плечо и предоставляли существенную финансовую помощь, — рассказывает она. — Право собственности на объекты недвижимости регистрировалось в зависимости от той или иной необходимости, а также в соответствии с обещаниями и разъяснениями отца о необходимости сделок».



«В связи со сложностью раздела бизнеса, мы договорились не осуществлять его раздел, продолжать вести дела совместно, — вспоминает Алёна события после развода родителей. — Но мы с мамой были полностью устранены отцом из ведения дел физическим и моральным способом. Он поставил на объектах новую охрану, сменил замки, его люди просто не допускали нас ни на один из объектов».

«Полагаю, что моя дочь очарована Вячеславом и не осознает, какие могут быть последствия для нее лично от этих отношений», — оппонирует ей отец.

«Фонтанка» поинтересовалась, как Алёна видит будущее пока еще совместного с отцом бизнеса по управлению недвижимостью. «Бураков нестабильный компаньон, что от него ожидать в ближайшем будущем, может знать только он. Решить дальнейшую судьбу наших долей пока не представляется возможным, так как Бураков не хочет приходить ни к каким договорённостям, в любом случае мы будем по всем вопросам разбираться в судах, — ответила Алёна. — Мы очень благодарны, что в этой ситуации у нас есть мужское плечо, мужской разум и большая команда профессионалов компании Вячеслава Малафеева».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

