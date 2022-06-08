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    Грузовик, разбивший маршрутку в Дусьево, выехал на перекресток на красный

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    Стали известны подробности серьезного ДТП с маршруткой, произошедшего накануне на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. По уточненным данным, пострадали шесть человек.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Авария случилась 7 июня в 16:15 на 84-м километре федеральной автодороги «Кола», в деревне Дусьево. Как стало известно «Фонтанке» 8 июня, 58-летний житель Вологодской области, двигаясь в сторону Мурманска на большегрузе Scania с полуприцепом, выехал на перекресток на красный свет и «столкнулся с автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту № 593 Кировск — Кобона».

    В результате пострадали 43-летний водитель маршрутки и пятеро его пассажиров. Двух пассажиров — 65-летнюю петербурженку и 95-летнего жителя Ленобласти госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальных после оказания медицинской помощи в больнице отпустили по домам.

    По базе ГИБДД, водитель грузовика в этом году четырежды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За водителем автобуса числятся три нарушения. Оба свои штрафы оплатили.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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