Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Ленобласти

Грузовой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кировском районе Ленобласти. Пострадали пятеро человек, трое из которых — в больнице.
Как сообщает 47news 7 июня, ссылаясь на ФКУ «Упрдор Северо-Запад», о ДТП на 83-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Дусьево стало известно около 16:45.
В полиции уточнили, что произошло лобовое столкновение грузовика «Скания» и автобуса № 596. В общественном транспорте пострадали четверо пассажиров и водитель, их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.
В ГУ МЧС по Ленобласти добавили, что на место аварии выезжали пожарные.