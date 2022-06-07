Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Ленобласти

Грузовой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кировском районе Ленобласти. Пострадали пятеро человек, трое из которых — в больнице.



Как сообщает 47news 7 июня, ссылаясь на ФКУ «Упрдор Северо-Запад», о ДТП на 83-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Дусьево стало известно около 16:45.