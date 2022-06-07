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    Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Ленобласти

    1848
    1 комментарий

    Грузовой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кировском районе Ленобласти. Пострадали пятеро человек, трое из которых — в больнице.

    Как сообщает 47news 7 июня, ссылаясь на ФКУ «Упрдор Северо-Запад», о ДТП на 83-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Дусьево стало известно около 16:45.

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    В полиции уточнили, что произошло лобовое столкновение грузовика «Скания» и автобуса № 596. В общественном транспорте пострадали четверо пассажиров и водитель, их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    В ГУ МЧС по Ленобласти добавили, что на место аварии выезжали пожарные.

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    Комментарии (1)

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    сколько там должно покалечиться и погибнуть невиновных людей чтобы там поставили отбойник на разделительную.?!?
    бесполезно уговорами пытаться для многих ездунов достучаться
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