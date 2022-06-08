Медведь под Петербургом нашёл видеоловушку и показал ей пятки

Интересные кадры сделала видеоловушка петербургского зоолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области.
У барсучьей норы бурый медведь делает «следовую тропу» для привлечения невесты и показывает свои мощные пятки. Более того, тот же медведь находит видеоловушку и заглядывает в неё. Ролик опубликован 8 июня в канале «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».
«У косолапых продолжается гон — время продолжения рода. В это время звери ведут себя особенно осторожно. Взрослый самец при обследовании территории у барсучьей норы обнаружил мою видеоловушку. Зверь внимательно обследовал устройство и, не причинив никакого ущерба технике, осторожно ушел в лес», — рассказывает Павел Глазков.