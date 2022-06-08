    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.96eur64.57
    Студенты о болонской системеКак сделать шенгенШестидневки больше не будетОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Медведь под Петербургом нашёл видеоловушку и показал ей пятки

    2631
    обсудить

    Интересные кадры сделала видеоловушка петербургского зоолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области.

    У барсучьей норы бурый медведь делает «следовую тропу» для привлечения невесты и показывает свои мощные пятки. Более того, тот же медведь находит видеоловушку и заглядывает в неё. Ролик опубликован 8 июня в канале «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

    «У косолапых продолжается гон — время продолжения рода. В это время звери ведут себя особенно осторожно. Взрослый самец при обследовании территории у барсучьей норы обнаружил мою видеоловушку. Зверь внимательно обследовал устройство и, не причинив никакого ущерба технике, осторожно ушел в лес», — рассказывает Павел Глазков.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close