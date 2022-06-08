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    Всемирный банк выделит Украине новые деньги

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    6 комментариев

    Совет директоров Всемирного банка 7 июня принял решение предоставить властям Украины дополнительную финансовую поддержку.

    «Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительную финансовую помощь Украине в размере 1,49 миллиарда долларов», — говорится на сайте организации.

    Эта сумма — часть поддерживающего пакета в 4 с лишним миллиарда долларов, которые рассчитывает собрать банк. Сюда входят кредитные гарантии, предоставленные Великобританией, Нидерландами, Литвой, Латвией, параллельное финансирование со стороны Италии и предполагаемые будущие гарантии, в том числе со стороны Дании.

    «Финансирование этого последнего проекта будет использовано для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам», — отмечается в сообщении.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О последних событиях, связанных с этим, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (6)

    MidNightWoodpecker
    спецоперация идёт по плану. а план, видимо, вытянуть из Европы все деньги и вооружение. вот только хватит ли у нас на это святое дело солдат и денег?
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    никто их не увидит))
    просто намывают пользуясь моментом, только придут новые - обнулят всех, будут письма писать))
    Vovan De Mort
    стране 404 дэнги нэ трэба!
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