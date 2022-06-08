Всемирный банк выделит Украине новые деньги

Совет директоров Всемирного банка 7 июня принял решение предоставить властям Украины дополнительную финансовую поддержку.
«Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительную финансовую помощь Украине в размере 1,49 миллиарда долларов», — говорится на сайте организации.
Эта сумма — часть поддерживающего пакета в 4 с лишним миллиарда долларов, которые рассчитывает собрать банк. Сюда входят кредитные гарантии, предоставленные Великобританией, Нидерландами, Литвой, Латвией, параллельное финансирование со стороны Италии и предполагаемые будущие гарантии, в том числе со стороны Дании.
«Финансирование этого последнего проекта будет использовано для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам», — отмечается в сообщении.
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