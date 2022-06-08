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    Спа-отеля в Энколово больше нет. Мощный пожар на 900 кв. м под Петербургом тушили 6 с лишним часов

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    4 комментария

    Крупный пожар в деревне Энколово на территории Бугров (Всеволожский район Ленобласти) ликвидировали глубокой ночью 8 июня. В общей сложности отель тушили более 6 часов. Предварительно, никто не пострадал.

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    Как сообщает региональное ГУ МЧС, вызов в Энколово поступил в 20:48 7 июня. В 21:50 пожар был локализован, в 3:04 — ликвидирован.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    «Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района», — отмечается в сообщении.

    Как уже писала «Фонтанка», полыхал отель «Охта SPA Resort» на улице Мира. Огонь охватил 900 квадратных метров. На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что здание сгорело почти полностью. Столб дыма был виден за несколько километров.

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    Комментарии (4)

    ost-21
    В парной кто то на каменку лишнего плеснул?)
    OttoVonNasmorck
    Не может быть улицы с таким названием.
    Maik5
    SPA отель это где спят?
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