Спа-отеля в Энколово больше нет. Мощный пожар на 900 кв. м под Петербургом тушили 6 с лишним часов

Крупный пожар в деревне Энколово на территории Бугров (Всеволожский район Ленобласти) ликвидировали глубокой ночью 8 июня. В общей сложности отель тушили более 6 часов. Предварительно, никто не пострадал.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, вызов в Энколово поступил в 20:48 7 июня. В 21:50 пожар был локализован, в 3:04 — ликвидирован.
«Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района», — отмечается в сообщении.
Как уже писала «Фонтанка», полыхал отель «Охта SPA Resort» на улице Мира. Огонь охватил 900 квадратных метров. На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что здание сгорело почти полностью. Столб дыма был виден за несколько километров.