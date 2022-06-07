Не горит, а полыхает. Под Петербургом тушат «Oхта SPA Resort»

Пламя вспыхнуло в отеле на территории деревни Энколово в Ленобласти. Спасатели тушат пожар по первому рангу.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Ленобласти, о воспламенении в гостинице «Oхта SPA Resort» на улице Мира, 2 стало известно в 20:48. Точная площадь пожара устанавливается.



На данный момент на месте работают семь пожарных машин и 28 спасателей.



По данным 47news, на месте происшествия работают дежурные смены 147-й, 100-й, 94-й и 150-й пожарных частей Ленобласти.

