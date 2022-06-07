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    Не горит, а полыхает. Под Петербургом тушат «Oхта SPA Resort»

    10560
    3 комментария

    Пламя вспыхнуло в отеле на территории деревни Энколово в Ленобласти. Спасатели тушат пожар по первому рангу.

    Читатель «Фонтанки»

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Ленобласти, о воспламенении в гостинице «Oхта SPA Resort» на улице Мира, 2 стало известно в 20:48. Точная площадь пожара устанавливается.

    На данный момент на месте работают семь пожарных машин и 28 спасателей.

    По данным 47news, на месте происшествия работают дежурные смены 147-й, 100-й, 94-й и 150-й пожарных частей Ленобласти.

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    Комментарии (3)

    piterez
    Построили банный комплекс из дерьма и соломы, без разрешений, без согласований, без пожарных норм... Лишь бы только бабло гнать... Нет я не завидую, просто противно, что там весь хороший лес вырубили ради наживы...
    мухомор
    В общем-то спокойно отношусь к современной "элитной" застройке пригородов Питера коттеджами, ресторанами и прочими апартаментами.
    Но вот от ковровой застройки в районе Охта-парка бомбит.
    xepnuminu
    обычное задымление. зачем эта буча в заголовке.
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