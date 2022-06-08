Внутри Гостиного двора открылось сезонное общественное пространство. Посмотрите, как оно изменилось за год

Внутри Гостиного двора открылось общественное пространство с концертной площадью, фудтраками и арт-объектами. Здесь планируют проводить концерты, мастер-классы и рады гостям с питомцами.
Об открытии «Двора Гостинки» 7 июня объявили представители проекта. Пространство включает в себя концертную площадку вместимостью до 3500 человек. Здесь устраивают концерты с живой музыкой, танцевальные мастер-классы и DJ-сеты. В центре располагается небольшой парк с фонтаном. Также здесь проводят образовательные и спортивные соревнования и мастер-классы.
Во дворе гости могут подкрепиться: по периметру стоят фудтраки, где готовят блюда разных кухонь мира, и есть столики. Разрешается приходить с домашними любимцами.
Впервые пространство «Двор Гостинки», - а точнее, его небольшая часть, - открылось в июне 2021 года. Обстановка там немного отличалась. Например, не было части арт-объектов и фудтраков.