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    Внутри Гостиного двора открылось сезонное общественное пространство. Посмотрите, как оно изменилось за год

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    Внутри Гостиного двора открылось общественное пространство с концертной площадью, фудтраками и арт-объектами. Здесь планируют проводить концерты, мастер-классы и рады гостям с питомцами.

    Об открытии «Двора Гостинки» 7 июня объявили представители проекта. Пространство включает в себя концертную площадку вместимостью до 3500 человек. Здесь устраивают концерты с живой музыкой, танцевальные мастер-классы и DJ-сеты. В центре располагается небольшой парк с фонтаном. Также здесь проводят образовательные и спортивные соревнования и мастер-классы.

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    Во дворе гости могут подкрепиться: по периметру стоят фудтраки, где готовят блюда разных кухонь мира, и есть столики. Разрешается приходить с домашними любимцами.

    Впервые пространство «Двор Гостинки», - а точнее, его небольшая часть, - открылось в июне 2021 года. Обстановка там немного отличалась. Например, не было части арт-объектов и фудтраков.

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