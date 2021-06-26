Открытие нового общественного пространства — точнее, пока только его небольшой части, — состоялось 26 июня внутри комплекса Гостиного двора. Пока что на территории функционируют только несколько кафе, но прогуляться во дворик имеет смысл и просто ради фотографий и новизны: там есть фонтан и рисунки на стенах. Пройти на территорию можно с Садовой улицы через арку в часы работы (планируется, что можно будет засиживаться до двух ночи).
Развитием площадки, получившей название «Двор Гостинки», занимаются команды тайм-кафе «Цифербург» и «Ленинградские мосты». Ожидается, что она проработает до октября.
Внутренний двор Гостиного открывают для публики не впервые — там уже проводились фестивали (в том числе кино) и концерты классической и современной музыки. Но стабильной работа общественного пространства под открытым небом ранее так и не становилась.