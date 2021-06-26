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Внутри Гостиного двора открыли общественное пространство

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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Открытие нового общественного пространства — точнее, пока только его небольшой части, — состоялось 26 июня внутри комплекса Гостиного двора. Пока что на территории функционируют только несколько кафе, но прогуляться во дворик имеет смысл и просто ради фотографий и новизны: там есть фонтан и рисунки на стенах. Пройти на территорию можно с Садовой улицы через арку в часы работы (планируется, что можно будет засиживаться до двух ночи).

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Развитием площадки, получившей название «Двор Гостинки», занимаются команды тайм-кафе «Цифербург» и «Ленинградские мосты». Ожидается, что она проработает до октября.

Внутренний двор Гостиного открывают для публики не впервые — там уже проводились фестивали (в том числе кино) и концерты классической и современной музыки. Но стабильной работа общественного пространства под открытым небом ранее так и не становилась.

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Гоша Белградский
Странно, что до менеджмента ГД только сейчас стало доходить, насколько это место может быть популярным и прибыльным. В прежние годы, помню, там бесплатная парковка для покупателей была...
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