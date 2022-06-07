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    Пожар в «Охта SPA Resort» под Петербургом локализован

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    1 комментарий

    Пожар в отеле на территории деревни Энколово в Ленобласти локализовали. Пострадавших нет.

    Как передаёт 47news 7 июня, ссылаясь на ГУ МЧС по Ленобласти, сдержать распространение огня в отеле «Охта SPA Resort» на улице Мира в деревне Энколово спасателям удалось к 21:50.

    По данным издания, площадь пожара составляет 900 «квадратов», пострадавших нет.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в 20:48 7 июня спасатели узнали о воспламенении в гостинице «Oхта SPA Resort» в Энколово. На место выехали семь пожарных машин и 28 спасателей.

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    Комментарии (1)

    piterez
    Там нет земель для устройства гостиниц, но гостиницы есть, и они горят.... Кто-то хорошо откатил, чтобы все шло не по плану....
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