Пожар в «Охта SPA Resort» под Петербургом локализован

Пожар в отеле на территории деревни Энколово в Ленобласти локализовали. Пострадавших нет.
Как передаёт 47news 7 июня, ссылаясь на ГУ МЧС по Ленобласти, сдержать распространение огня в отеле «Охта SPA Resort» на улице Мира в деревне Энколово спасателям удалось к 21:50.
По данным издания, площадь пожара составляет 900 «квадратов», пострадавших нет.
Ранее «Фонтанка» писала, что в 20:48 7 июня спасатели узнали о воспламенении в гостинице «Oхта SPA Resort» в Энколово. На место выехали семь пожарных машин и 28 спасателей.