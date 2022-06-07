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    Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон

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    Торжественное закрытие сезона провел баскетбольный клуб «Зенит» 7 июня на «СИБУР Арене». Около двух тысяч человек пришли попрощаться с командой до следующего сезона.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    В рамках торжества игрокам и тренерам БК «Зенит» вручили золотые медали чемпионов России. Главный тренер Хавьер Паскуаль призвал всех насладиться моментом. Завершилось все праздничным салютом на парковке «СИБУР Арены».

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    Напомним, что «Зенит» прервал гегемонию ЦСКА в Единой лиге ВТБ, обыграв армейцев в финале со счетом 4–3.

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