Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон

Торжественное закрытие сезона провел баскетбольный клуб «Зенит» 7 июня на «СИБУР Арене». Около двух тысяч человек пришли попрощаться с командой до следующего сезона.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
В рамках торжества игрокам и тренерам БК «Зенит» вручили золотые медали чемпионов России. Главный тренер Хавьер Паскуаль призвал всех насладиться моментом. Завершилось все праздничным салютом на парковке «СИБУР Арены».
Напомним, что «Зенит» прервал гегемонию ЦСКА в Единой лиге ВТБ, обыграв армейцев в финале со счетом 4–3.