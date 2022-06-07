В МИД Черногории рассказали, почему не пустили самолет Лаврова, и дали ему совет

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что решение о запрете на пролёт главы МИД РФ Сергея Лаврова было неизбежным. Слова главы ведомства во вторник приводит национальное телевидение страны.
«Черногория, запретив пролет самолета Лаврова, выполнила взятые на себя обязательства, такое решение было неизбежным», – сказал министр 7 июня (цитата по «Интерфакс»).
Глава ведомства отметил, что его удивила последовавшая за этим бурная реакция. Он добавил, что Лавров мог бы добраться до Белграда поездом, поскольку движение поездов из Москвы в Белград не запрещено.
Кривокапич также сообщил, что формально решение о закрытии воздушного пространства Черногории для борта Лаврова было принято правительством и министерством иностранных дел страны.
Накануне, 6 июня, в МИД Болгарии объяснили, что основанием для отказа в предоставлении воздушного коридора для самолёта с Сергеем Лавровым на борту стали санкции Евросоюза. Глава российского внешнеполитического ведомства, заявили в Болгарии, «включён в список с физическими и юридическими лицами как объект ограничительных мер ЕС».
Напомним, 6 и 7 июня у Сергея Лаврова должен был пройти визит в Сербию. Однако его пришлось отменить. Воздушное судно с главой российского МИД на борту не пустили окружающие Сербию страны.