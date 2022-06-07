В МИД Черногории рассказали, почему не пустили самолет Лаврова, и дали ему совет

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что решение о запрете на пролёт главы МИД РФ Сергея Лаврова было неизбежным. Слова главы ведомства во вторник приводит национальное телевидение страны.

«Черногория, запретив пролет самолета Лаврова, выполнила взятые на себя обязательства, такое решение было неизбежным», – сказал министр 7 июня (цитата по «Интерфакс»).



Глава ведомства отметил, что его удивила последовавшая за этим бурная реакция. Он добавил, что Лавров мог бы добраться до Белграда поездом, поскольку движение поездов из Москвы в Белград не запрещено.