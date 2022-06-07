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    Дело в гибких дисках. Как Роспатент требовал опровержения от «Северстали»

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    Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов назвал работу Роспатента архаичной. В ведомстве не согласились и потребовали официальное опровержение.

    Громкое заявление Алексея Мордашова было сделано 3 июня во время пленарного заседания конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Об этом 6 июня сообщают «Ведомости». Мероприятие проходило в Нижнем Новгороде и при непосредственном участии премьер-министра России Михаила Мишустина.

    В своем выступлении глава «Северстали» призвал, в частности, упростить процедуры регистрации разработанных ИТ-решений и включение в реестр отечественного ПО.

    «Есть какие-то архаические вещи, например, Роспатент до сих пор программный код на гибких дисках требует предоставлять», — отметил тогда Мордашов (цитата по «Ведомостям»).

    Реакция на заявление была быстрой: в «Северсталь» поступило письмо за подписью руководителя Роспатента Юрия Зубова. В нем глава ведомства подчеркнул, что высказывание Алексея Мордашова не соответствует действительности. В частности, заявки на программу для ЭВМ (электронно-вычислительные машины) можно подать на бумажном носителе с предоставлением кода на любом машиночитаемом носителе от CD-диска до флешки. Второй способ — еще проще. Дистанционная регистрация работает на сайте Роспатента с 2018 года. С сентября 2020-го права можно регистрировать в режиме онлайн.

    Именно в связи с этим Юрий Зубов просил официально опровергнуть сказанное на форуме. В качестве шага доброй воли он предложил провести семинар, чтобы научить сотрудников «Северстали» подавать заявки в Роспатент в электронном виде. В компании предложение приняли.

    Напомним, что выступление Алексея Мордашова на форуме в Нижнем Новгороде в целом получилось очень ярким. Так, например, он заявил, что компаниям из США хватило буквально 20 минут, чтобы отключить обслуживание ПО «Северстали».

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