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    Будто рубильник выключили. США хватило 20 минут, чтобы отключить «Северсталь» от ПО после введения санкций

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    45 комментариев

    Российскую компанию «Северсталь» отключили от программного обеспечения США спустя 20 минут после того, как она попала под американские санкции. Об этом в пятницу заявил глава фирмы Алексей Мордашов.

    «Вчера «Северсталь» попала под американские санкции, до этого мы три месяца были под европейскими и я лично. Вчера в течение 20 минут, как мне сказали мои коллеги из IT, позвонили коллеги из уважаемых известных американских компаний — провайдеров софта и сказали, что они больше обслуживать нас не могут», — рассказал он 3 июня на конференции Цифровая индустрия промышленной России (цитата по ТАСС).

    Накануне, 2 июня, Минфин США расширил санкции против российских бизнесменов и чиновников. В обновлённый список включили российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевые активы: «Северсталь», компанию Nordgold и «Севергрупп».

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    Комментарии (45)

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