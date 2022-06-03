Будто рубильник выключили. США хватило 20 минут, чтобы отключить «Северсталь» от ПО после введения санкций

Российскую компанию «Северсталь» отключили от программного обеспечения США спустя 20 минут после того, как она попала под американские санкции. Об этом в пятницу заявил глава фирмы Алексей Мордашов.



«Вчера «Северсталь» попала под американские санкции, до этого мы три месяца были под европейскими и я лично. Вчера в течение 20 минут, как мне сказали мои коллеги из IT, позвонили коллеги из уважаемых известных американских компаний — провайдеров софта и сказали, что они больше обслуживать нас не могут», — рассказал он 3 июня на конференции Цифровая индустрия промышленной России (цитата по ТАСС).