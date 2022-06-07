«Камень вдруг зашевелился». Петербуржцы увидели неожиданное на Ладоге

Внезапная встреча порадовала петербургских грибников, которые выбрались в лес во Всеволожском районе на тихую охоту. Обыкновенный «камень» превратился в нечто большее.
Историю 7 июня рассказала Анна в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». Вчерашняя прогулка получилась для нее поистине незабываемой: кроме основной «добычи» ей удалось повстречать лису, лебедя-шипуна и целую стаю гоголей.
«Уже на обратном пути увидели незнакомую дорогу, она вела в сторону Ладоги. Мы решили пройтись по ней и посмотреть. Выйдя к озеру, продолжили путь по берегу Ладоги. И вдруг мне показалось, что очень далеко от берега один камень вдруг зашевелился. И вот, посмотрев в объектив фотоаппарата, увидела это чудо», — делится Анна, показывая снимки отдыхающей ладожской кольчатой нерпы.
«Фонтанка» писала, что 6 июня в Финский залив выпустили трёх тюленей, прошедших реабилитацию в Центре помощи морским млекопитающим в этом году. Посмотреть на «выпускной» можно здесь.