«Парабеллум», «Форд» и «крыша». Троих будут судить за расправу 20-летней давности на Есенина

Троих петербуржцев обвиняют в заказном убийстве, которое произошло больше 20 лет назад на улице Есенина. Как сообщает 7 июня пресс-служба городской прокуратуры, скоро дело направят в суд.



По версии следствия, один из фигурантов задумал убить 32-летнего мужчину, которому задолжал деньги. Он его «заказал» и через посредника передал киллеру патроны «Парабеллум» и оружие — судя по всему, пистолет.

