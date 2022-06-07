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    «Парабеллум», «Форд» и «крыша». Троих будут судить за расправу 20-летней давности на Есенина

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    Троих петербуржцев обвиняют в заказном убийстве, которое произошло больше 20 лет назад на улице Есенина. Как сообщает 7 июня пресс-служба городской прокуратуры, скоро дело направят в суд.

    По версии следствия, один из фигурантов задумал убить 32-летнего мужчину, которому задолжал деньги. Он его «заказал» и через посредника передал киллеру патроны «Парабеллум» и оружие — судя по всему, пистолет.

    В январе 2000 года исполнитель застрелил жертву в салоне «девятки» (выстрелил минимум девять раз) и отдал оружие пособнику, чтобы тот вернул его заказчику. В качестве вознаграждения киллер получил «Форд Скорпио».

    Троим фигурантам в зависимости от роли вменяют организацию убийства, пособничество и собственно убийство — из корыстных побуждений, по найму.

    Судя по всему, речь идет об убийстве Роберта Лисина — одного из лидеров криминальной группировки из Соснового Бора. Следствие считает, что его застрелили свои же — не поделили доходы от крышевания наркоточек. Предполагаемый исполнитель — Владимир Коплунов, также в число фигурантов попали Василий Панькин и Дмитрий Акамеев. Подробнее о расправе начала нулевых читайте в материале «Фонтанки».

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