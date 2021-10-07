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В Петербурге нашли братву, выпустившую 8 пуль в своего бригадира при дележе наркотиков

«Заказной» отдел полицейского главка привел из 90-х годов в Следственный комитет трех гангстеров. Им напомнили убийство своего старшего на улице Есенина, а кое-кто из них вспомнил про «Беретту», которую пришлось достать, чтобы успокоить авторитета.

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«Фонтанка» знает, что 20 лет назад они не поделили доходы от крышевания наркоточек, а жизнь тогда в их бригаде стоила не больше «Форда Скорпио».

По информации «Фонтанки», в ночь на 7 октября Следственный комитет Петербурга задержал двоих уже совсем взрослых мужчин, а третьего следователь отпустил домой. Изначально, конечно, уголовный розыск имел виды на четверых, но тот, кого в 90-х годах многие знали как Зайца, недавно умер (он пережил всю межклановую резню, а в 2020 году его догнал коронавирус).

Оставшимся в здравии и памяти вменяют январское убийство 2000 года. Тогда во дворе дома на улице Есенина нашли труп 32-летнего Роберта Лисина. Он не входил в топ «Бандитского Петербурга», но имел вес как один из лидеров «тюменцевской» группировки из Соснового Бора, которая имела соглашение о взаимопомощи с «тамбовским» сообществом. В Лисина стреляли не раз, первый — еще в начале 90-х. Он — сын шахтера из Сланцев Ленобласти — оставил ринг и снял значок мастера спорта по боксу году так в 1990-м. Первый срок отбывал за оружие и кулак. Очередной раз сел опять за оружие и избиение бизнесмена, кто засомневался — надо ли ему платить дань братве.

Роберт Лисин
Роберт ЛисинФото: «Фонтанка.ру»
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Пока Лисин скучал взаперти, его подчиненные — тот же Заяц да Пират с компанией решили, что они сами прекрасно управляются с прибылью, которая генерируется от покровительства наркодилеров. Но у Роберта оказался другой взгляд на эту тему.

По выходе из-за решетки он со своей точки зрения справедливо перепроверил бухгалтерию и предъявил финансовые претензии. А так как вся его вертикаль понимала, что выговором тут они не ограничатся, то решили опередить свою смерть (это как сегодня на совете директоров решают снять председателя большинством голосов).

Фото: СК РФ
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Схема же ликвидации опасности тогда была плотояднее. Они просто попросили Лисина подъехать за деньгами на улицу Есенина, а их коллега Коплунов разрядил в Лисина, сидящего за рулем автомашины, обойму — восемь пуль для уверенности. За успешно проведенную акцию товарищ Коплунов был премирован хорошей на то время автомашиной «Форд Скорпио».

На данный момент в камере находятся исполнитель Владимир Коплунов и Василий Панькин, он же Пират. (Это тогда они были в самом соку, а сегодня им под 60 лет.) Тот, кто передавал исполнителю ствол, — Дмитрий Акамеев ушел на подписку о невыезде. Вряд ли ему стыдно.

Что касается, четвертого — Зайца, то, возможно, он сейчас оправдывается перед Лисиным на том свете.

Роберт Лисин
Роберт ЛисинФото: «Фонтанка.ру»
Фото: СК РФ

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Комментарии (11)

SKPTM
С подачи Бастрыкина сейчас все УВД массово начнут рапортовать о раскрытии убийств 90-х годов.

Генерал Бастрыкин (старик с лупой у монитора) велел раскрыть дело об убийстве певца И.Талькова.
Приказы этого генерала всегда исполняются, как он скажет так и случается.
ivan5_5e4d10fe646f6
Как тo кинoшно он сидит на фoтo рoвнo
За Прежнева
а главное надо было заказному отделу заниматься этим вопросом если суд их сейчас о пустит за истечением срока давности ибо прошло более 15 лет.
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