«Фонтанка» знает, что 20 лет назад они не поделили доходы от крышевания наркоточек, а жизнь тогда в их бригаде стоила не больше «Форда Скорпио».
По информации «Фонтанки», в ночь на 7 октября Следственный комитет Петербурга задержал двоих уже совсем взрослых мужчин, а третьего следователь отпустил домой. Изначально, конечно, уголовный розыск имел виды на четверых, но тот, кого в 90-х годах многие знали как Зайца, недавно умер (он пережил всю межклановую резню, а в 2020 году его догнал коронавирус).
Оставшимся в здравии и памяти вменяют январское убийство 2000 года. Тогда во дворе дома на улице Есенина нашли труп 32-летнего Роберта Лисина. Он не входил в топ «Бандитского Петербурга», но имел вес как один из лидеров «тюменцевской» группировки из Соснового Бора, которая имела соглашение о взаимопомощи с «тамбовским» сообществом. В Лисина стреляли не раз, первый — еще в начале 90-х. Он — сын шахтера из Сланцев Ленобласти — оставил ринг и снял значок мастера спорта по боксу году так в 1990-м. Первый срок отбывал за оружие и кулак. Очередной раз сел опять за оружие и избиение бизнесмена, кто засомневался — надо ли ему платить дань братве.
Пока Лисин скучал взаперти, его подчиненные — тот же Заяц да Пират с компанией решили, что они сами прекрасно управляются с прибылью, которая генерируется от покровительства наркодилеров. Но у Роберта оказался другой взгляд на эту тему.
По выходе из-за решетки он со своей точки зрения справедливо перепроверил бухгалтерию и предъявил финансовые претензии. А так как вся его вертикаль понимала, что выговором тут они не ограничатся, то решили опередить свою смерть (это как сегодня на совете директоров решают снять председателя большинством голосов).
Схема же ликвидации опасности тогда была плотояднее. Они просто попросили Лисина подъехать за деньгами на улицу Есенина, а их коллега Коплунов разрядил в Лисина, сидящего за рулем автомашины, обойму — восемь пуль для уверенности. За успешно проведенную акцию товарищ Коплунов был премирован хорошей на то время автомашиной «Форд Скорпио».
На данный момент в камере находятся исполнитель Владимир Коплунов и Василий Панькин, он же Пират. (Это тогда они были в самом соку, а сегодня им под 60 лет.) Тот, кто передавал исполнителю ствол, — Дмитрий Акамеев ушел на подписку о невыезде. Вряд ли ему стыдно.
Что касается, четвертого — Зайца, то, возможно, он сейчас оправдывается перед Лисиным на том свете.