«Фонтанка» знает, что 20 лет назад они не поделили доходы от крышевания наркоточек, а жизнь тогда в их бригаде стоила не больше «Форда Скорпио».

По информации «Фонтанки», в ночь на 7 октября Следственный комитет Петербурга задержал двоих уже совсем взрослых мужчин, а третьего следователь отпустил домой. Изначально, конечно, уголовный розыск имел виды на четверых, но тот, кого в 90-х годах многие знали как Зайца, недавно умер (он пережил всю межклановую резню, а в 2020 году его догнал коронавирус).

Оставшимся в здравии и памяти вменяют январское убийство 2000 года. Тогда во дворе дома на улице Есенина нашли труп 32-летнего Роберта Лисина. Он не входил в топ «Бандитского Петербурга», но имел вес как один из лидеров «тюменцевской» группировки из Соснового Бора, которая имела соглашение о взаимопомощи с «тамбовским» сообществом. В Лисина стреляли не раз, первый — еще в начале 90-х. Он — сын шахтера из Сланцев Ленобласти — оставил ринг и снял значок мастера спорта по боксу году так в 1990-м. Первый срок отбывал за оружие и кулак. Очередной раз сел опять за оружие и избиение бизнесмена, кто засомневался — надо ли ему платить дань братве.

Роберт Лисин Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пока Лисин скучал взаперти, его подчиненные — тот же Заяц да Пират с компанией решили, что они сами прекрасно управляются с прибылью, которая генерируется от покровительства наркодилеров. Но у Роберта оказался другой взгляд на эту тему. По выходе из-за решетки он со своей точки зрения справедливо перепроверил бухгалтерию и предъявил финансовые претензии. А так как вся его вертикаль понимала, что выговором тут они не ограничатся, то решили опередить свою смерть (это как сегодня на совете директоров решают снять председателя большинством голосов).

Фото: СК РФ Поделиться Поделиться







Схема же ликвидации опасности тогда была плотояднее. Они просто попросили Лисина подъехать за деньгами на улицу Есенина, а их коллега Коплунов разрядил в Лисина, сидящего за рулем автомашины, обойму — восемь пуль для уверенности. За успешно проведенную акцию товарищ Коплунов был премирован хорошей на то время автомашиной «Форд Скорпио».

На данный момент в камере находятся исполнитель Владимир Коплунов и Василий Панькин, он же Пират. (Это тогда они были в самом соку, а сегодня им под 60 лет.) Тот, кто передавал исполнителю ствол, — Дмитрий Акамеев ушел на подписку о невыезде. Вряд ли ему стыдно.

Что касается, четвертого — Зайца, то, возможно, он сейчас оправдывается перед Лисиным на том свете.

