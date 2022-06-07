    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.11eur64.87
    ТЕМА ДНЯ

    Как будут отключать горячую воду

    Скандал в фигурном катанииПрокурорский маневрШестидневки больше не будетОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ЗСД больше двух часов стоит в многокилометровой пробке из-за Range Rover без колеса

    5400
    3 комментария

    Авария на севере Западного скоростного диаметра Петербурга уже более двух часов заставляет автомобилистов ползти в пробке в сторону КАД. Разбитые машины все еще перекрывают две полосы.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Со слов автомобилистов, затор на Северном участке ЗСД при движении в сторону Белоострова растянулся уже на 10 километров. «Яндекс.Пробки» показывают 4-километровый затор, что тоже серьезная пробка для скоростной магистрали. Участники ДТП перегородили вторую и третью полосы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Авария произошла в начале четвертого часа дня. Участниками стали LADA Largus и Range Rover, причем последний остался без заднего колеса. По предварительным данным «Фонтанки», спровоцировать происшествие могла техническая неисправность.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Mr.Long
    Пробку создают зеваки, типа автора видео.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close