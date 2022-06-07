ЗСД больше двух часов стоит в многокилометровой пробке из-за Range Rover без колеса

Авария на севере Западного скоростного диаметра Петербурга уже более двух часов заставляет автомобилистов ползти в пробке в сторону КАД. Разбитые машины все еще перекрывают две полосы.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Со слов автомобилистов, затор на Северном участке ЗСД при движении в сторону Белоострова растянулся уже на 10 километров. «Яндекс.Пробки» показывают 4-километровый затор, что тоже серьезная пробка для скоростной магистрали. Участники ДТП перегородили вторую и третью полосы.
Авария произошла в начале четвертого часа дня. Участниками стали LADA Largus и Range Rover, причем последний остался без заднего колеса. По предварительным данным «Фонтанки», спровоцировать происшествие могла техническая неисправность.