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    «Ужас просто что тут». ЗСД застрял в пробке из-за аварии

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    2 комментария

    Движение на Северном участке Западного скоростного диаметра Петербурга днем 7 июня затруднила авария из-за технической неисправности. Растет пробка в сторону КАД.

    Читательница «Фонтанки»

    О ДТП и огромной пробке на ЗСД рядом с первым пунктом оплаты из Петербурга сообщает «Фонтанке» читательница. «Ужас просто что тут», — жалуется она. По данным «Яндекс.Пробок», затор на Северном участке магистрали уже подбирается к двум километрам.

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    Аварийный транспорт занимает две полосы при движении от Богатырского проспекта к северной развязке с КАД, сообщают в приложении «Ваш ЗСД». В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» уточняют, что в аварии никто не пострадал.

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    По данным «Фонтанки», причиной ДТП могла стать техническая неисправность. У одного из участников, похоже, отвалилось колесо, второго задело по касательной. Судя по фото, без колеса остался Range Rover.

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    Комментарии (2)

    Vadson
    Ехал в сервис как раз
    Elies
    Понакупят ведер на последние деньги, а потом колеса отваливаются?
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