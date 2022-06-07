«Ужас просто что тут». ЗСД застрял в пробке из-за аварии

Движение на Северном участке Западного скоростного диаметра Петербурга днем 7 июня затруднила авария из-за технической неисправности. Растет пробка в сторону КАД.
Читательница «Фонтанки»
О ДТП и огромной пробке на ЗСД рядом с первым пунктом оплаты из Петербурга сообщает «Фонтанке» читательница. «Ужас просто что тут», — жалуется она. По данным «Яндекс.Пробок», затор на Северном участке магистрали уже подбирается к двум километрам.
Аварийный транспорт занимает две полосы при движении от Богатырского проспекта к северной развязке с КАД, сообщают в приложении «Ваш ЗСД». В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» уточняют, что в аварии никто не пострадал.
По данным «Фонтанки», причиной ДТП могла стать техническая неисправность. У одного из участников, похоже, отвалилось колесо, второго задело по касательной. Судя по фото, без колеса остался Range Rover.