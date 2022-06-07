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    «Воспитатель» с Загородного услышал приговор. Он учил жизни юного велосипедиста броском на асфальт

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    2 комментария

    Петербуржца Александра Уткина, решившего проучить подростка броском на асфальт, приговорили к условному сроку. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

    В августе прошлого года Уткин из-за чего-то повздорил с 13-летним школьником у дома 45 по Загородному проспекту. «В воспитательных целях» мужчина схватил подростка за куртку и за ногу, снял его с велосипеда, бросил на асфальт и ушел. Мальчик ударился головой и сломал руку, его увезли в детскую городскую больницу имени Раухфуса.

    Уткина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в отношении малолетнего. Он получил 3 года условного срока с испытательным сроком в 2 года.

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    Комментарии (2)

    274468422
    Простите, а что делать с теми "вылысыпыдыстамы", которые сбивают прохожих, причиняют им увечья?
    angel of death
    а надо было 15 лет строгача впаять, может мозги включать научится
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