«Воспитатель» с Загородного услышал приговор. Он учил жизни юного велосипедиста броском на асфальт

Петербуржца Александра Уткина, решившего проучить подростка броском на асфальт, приговорили к условному сроку. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
В августе прошлого года Уткин из-за чего-то повздорил с 13-летним школьником у дома 45 по Загородному проспекту. «В воспитательных целях» мужчина схватил подростка за куртку и за ногу, снял его с велосипеда, бросил на асфальт и ушел. Мальчик ударился головой и сломал руку, его увезли в детскую городскую больницу имени Раухфуса.
Уткина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в отношении малолетнего. Он получил 3 года условного срока с испытательным сроком в 2 года.