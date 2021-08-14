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Взял за ногу и бросил. На Загородном петербуржец воспитывал подростка броском на асфальт

Мужчина покалечил мальчика на Загородном проспекте в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых 13-летний подросток попал в больницу с тяжёлыми травмами. Со следователем объясняется петербуржец, который бросил мальчика на асфальт.

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, накануне около полудня в детскую городскую больницу имени Раухфуса доставили 13-летнего пациента в тяжёлом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, ссадины, переломы костей лица.

Скорая забрала мальчика с Загородного проспекта, 45. Там он не разошёлся со взрослым. 33-летний сотрудник подконтрольной Росатому компании ближе к ночи сам пришёл в Следственный комитет и рассказал, как не нашёл общего языка с подростком на Загородном проспекте, взял мальчика за ногу и куртку, бросил на асфальт и ушёл.

Мужчина задержан на двое суток по уголовному делу. Следствие квалифицировало его действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего из хулиганских побуждений.

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Комментарии (26)

Владислав М
Ну тут смотря кто первый ударил. Без видео можно долго гадать на кофейной гуще. Если подросток первый напал, то будет банальная самозащита. Если мужик первый, то всё правильно возбудили.
260543981
Тут надо разбираться по существу. Малолетки сейчас расслабились по полной. Мат стоит перемат. Такого даже в 90х не было. Ребёнок гуляет на детской площадке. Куча взрослых и хрен кто замечание сделает. Все сыкливо в своих крайних хатах сидят. А потом удивляемся что они кого-то и куда-то посылают
fortun
Подросток сам напросился.Писали,что был в неадеквате.Жал,что мужик срок получит,надеюсь условный.
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