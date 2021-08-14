Взял за ногу и бросил. На Загородном петербуржец воспитывал подростка броском на асфальт

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, накануне около полудня в детскую городскую больницу имени Раухфуса доставили 13-летнего пациента в тяжёлом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, ссадины, переломы костей лица.



Скорая забрала мальчика с Загородного проспекта, 45. Там он не разошёлся со взрослым. 33-летний сотрудник подконтрольной Росатому компании ближе к ночи сам пришёл в Следственный комитет и рассказал, как не нашёл общего языка с подростком на Загородном проспекте, взял мальчика за ногу и куртку, бросил на асфальт и ушёл.

