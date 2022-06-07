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    Законопроект об упрощенной выдаче ВНЖ в России иностранным айтишникам и их семьям прошел первое чтение

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    7 комментариев

    Госдума одобрила в первом чтении законопроект об упрощенной выдаче видов на жительство в России иностранным IT-специалистам и их семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента во вторник, 7 июня.

    После принятия документа иностранным специалистам российских IT-компаний для получения ВНЖ больше не нужно будет получать разрешение на временное проживание в РФ, а также иметь патент для трудоустройства. Помимо самих айтишников, на получение вида на жительство по упрощенной процедуре смогут рассчитывать члены их семей, включая супругов, детей, родителей, родителей супругов, бабушек, дедушек и внуков.

    Впервые о планах разработать упрощенный порядок получения вида на жительство в России для IT-специалистов в правительстве заявили в марте 2021 года. Среди основных целей этой меры называли привлечение в РФ высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий и создание условий для возвращения уехавших за рубеж россиян.

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    Комментарии (7)

    So1nishko
    Непонятно для чего эта инициатива.

    Значительную часть спроса на айтишников создавали иностранные компании, по совершенно понятным причинам.

    России айтишники нужны для того чтобы что?
    Kit.
    А потом можно привлечь за "дискредитацию" - и в шарашку.

    Если, конечно, найдутся идиоты, что поедут.
    Akabos
    Уже вижу очередь "айтишников" на границе: айти, очень карошо делать, кнопка нажать, компутер светиться!
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