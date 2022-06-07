Законопроект об упрощенной выдаче ВНЖ в России иностранным айтишникам и их семьям прошел первое чтение

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об упрощенной выдаче видов на жительство в России иностранным IT-специалистам и их семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента во вторник, 7 июня.

После принятия документа иностранным специалистам российских IT-компаний для получения ВНЖ больше не нужно будет получать разрешение на временное проживание в РФ, а также иметь патент для трудоустройства. Помимо самих айтишников, на получение вида на жительство по упрощенной процедуре смогут рассчитывать члены их семей, включая супругов, детей, родителей, родителей супругов, бабушек, дедушек и внуков.