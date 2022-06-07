Холодная и очень снежная. Смольный рассказал о минувшей зиме в динамике последних лет

Зимой 2021/22 года на снегоприемные пункты в Петербурге вывезли 4,4 млн кубометров снега. Это в два с лишним раза больше, чем год назад.

Итоги зимнего периода подводили 7 июня на заседании городского правительства. Объем вывезенного снега оказался заметно больше, чем зимой 2017/18 (2,3 млн кубов), 2018/19 (3,3 млн) и 2020/21 (1,9 млн). Про 2019/20 год вообще можно не говорить (124 тыс. кубов).

При этом среднемесячная температура воздуха составила в прошлый отопительный сезон 0,2 градуса. Холоднее было за последние 5 лет только в 2017/18 году (минус 0,1 градуса). Дальше — 1 градус, 2,6 градуса и 0,5 градуса соответственно.