Россия отменила «ковидные» ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

«Коронавирусные» ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией отменены. Об этом говорится в опубликованном 7 июня распоряжении правительства России.
«Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение... позициями следующего содержания: Республика Армения, Киргизская Республика», — сказано в документе.
Роспотребнадзор еще 1 апреля отменил сдачу ПЦР-теста и обязательное заполнение анкет для граждан РФ и стран Евразийского экономического союза при въезде в Россию через сухопутную границу.
Напомним, что с 14 июня Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, которые прибывают в страну воздушным и морским транспортом.