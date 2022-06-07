Россия отменила «ковидные» ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

«Коронавирусные» ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией отменены. Об этом говорится в опубликованном 7 июня распоряжении правительства России.



«Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение... позициями следующего содержания: Республика Армения, Киргизская Республика», — сказано в документе.

