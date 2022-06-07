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    Россия отменила «ковидные» ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

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    «Коронавирусные» ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией отменены. Об этом говорится в опубликованном 7 июня распоряжении правительства России.

    «Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение... позициями следующего содержания: Республика Армения, Киргизская Республика», — сказано в документе.

    Роспотребнадзор еще 1 апреля отменил сдачу ПЦР-теста и обязательное заполнение анкет для граждан РФ и стран Евразийского экономического союза при въезде в Россию через сухопутную границу.

    Напомним, что с 14 июня Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, которые прибывают в страну воздушным и морским транспортом.

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