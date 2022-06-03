Россия отменяет ковидные ограничения на въезд иностранцев воздушным и морским транспортом

С 14 июня Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, которые прибывают в страну воздушным и морским транспортом. Об этом 3 июня журналистам сообщили в оперштабе.



«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — цитирует сообщение ТАСС. Документ об этом пока не опубликован, подробности не уточняются.

