    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 10

    4 м/с, ю-з

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.97eur65.92
    Куда пойти на выходныхЛегкоатлет в суде за избиениеРотенберг о будущем СКАДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    Россия отменяет ковидные ограничения на въезд иностранцев воздушным и морским транспортом

    1626
    6 комментариев

    С 14 июня Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, которые прибывают в страну воздушным и морским транспортом. Об этом 3 июня журналистам сообщили в оперштабе.

    «По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — цитирует сообщение ТАСС. Документ об этом пока не опубликован, подробности не уточняются.

    За последние сутки в РФ выявили 4 188 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 18 343 964 случая.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    NoName1234
    Ха-ха… смишно
    Денеб
    Сейчас иностранцы дружно устремятся на въезд в Россию воздушным и морским транспортом.......
    Ushat Pomoev
    Чего только не сделаешь ради удобства дорогих - во всех смыслах - ПМЭФовцев!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close