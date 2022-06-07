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    IBM прекратила работу в России

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    15 комментариев

    Американский производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения IBM объявил о прекращении работы в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора компании Арвинда Кришна во вторник, 7 июня.

    В начале марта IBM прекратила продажу технологий в Россию и заморозила российский бизнес. Также в компании заявили об отказе от сотрудничества с российскими военными организациями.

    В 2021 году выручка IBM от продаж в России составила 300 миллионов долларов, чистая прибыль — 200 миллионов долларов.

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    Комментарии (15)

    Алик-1
    Уже и не помню, что IBM поставляет сейчас. Железные бизнесы давно распродала, занялась консалтингом. Сидит в убытках, не разоряясь за счёт накопленной за жирные годы «подушки». Кстати, Украина это сейчас повод решать свои проблемы не обрушив при этом курс акций
    274767939
    мэйны с z/OS, Linux Z можно забыть навсегда
    Вася Теркин
    Возвращаемся к истокам и скрепам, достаем лапти.
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