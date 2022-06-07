IBM прекратила работу в России

Американский производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения IBM объявил о прекращении работы в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора компании Арвинда Кришна во вторник, 7 июня.

В начале марта IBM прекратила продажу технологий в Россию и заморозила российский бизнес. Также в компании заявили об отказе от сотрудничества с российскими военными организациями.