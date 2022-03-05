IBM прекращает продажу технологий в Россию из-за ситуации на Украине. Заявление об этом опубликовано вечером 5 марта в официальном блоге компании.
В сообщении говорится, что глава IBM Арвинд Кришна еще 3 марта обратился к сотрудникам компании по всему миру. Он подчеркнул, что IBM осуждает действия России на Украине.
«Безопасность сотрудников IBM лежит в основе всех наших решений, и нашим главным приоритетом являются сотрудники IBM и их семьи в пострадавших регионах. Уже более месяца мы находимся в постоянном контакте с нашими местными командами, чтобы предоставить помощь в переезде, финансовую поддержку и другие формы прямого взаимодействия», — заявил Кришна.
Всем сотрудникам на Украине и их семьям предложено переехать за счет компании. «Мы также работаем над поддержкой и защитой сотрудников IBM в России, которые подчиняются своим правилам и законам», — подчеркнул он. И добавил, что IBM «не продает технологии в РФ и не сотрудничает с российскими военными организациями».