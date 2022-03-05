IBM прекращает продажу технологий в Россию из-за ситуации на Украине. Заявление об этом опубликовано вечером 5 марта в официальном блоге компании.



В сообщении говорится, что глава IBM Арвинд Кришна еще 3 марта обратился к сотрудникам компании по всему миру. Он подчеркнул, что IBM осуждает действия России на Украине.



«Безопасность сотрудников IBM лежит в основе всех наших решений, и нашим главным приоритетом являются сотрудники IBM и их семьи в пострадавших регионах. Уже более месяца мы находимся в постоянном контакте с нашими местными командами, чтобы предоставить помощь в переезде, финансовую поддержку и другие формы прямого взаимодействия», — заявил Кришна.

