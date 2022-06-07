СК показал видео с места гибели топ-менеджера VK Владимира Габриеляна

Следственный комитет опубликовал кадры с места гибели заместителя директора VK Владимира Габриеляна и главы компании по закупкам Сергея Мерзлякова, которые перевернулись на вездеходе в Ненецком АО. Ведомство организовало проверку, говорится в сообщении от 7 июня.

По данным следствия, два вездехода перевернулись во время перехода через реку. На них по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос ехали Габриелян с женой, Мерзляков и еще один мужчина. Вездеходы унесло в море, Елене Габриелян и еще одному участнику путешествия удалось спастись, они вышли к оленеводам.

«Сегодня тела погибших на вертолете доставят в город Нарьян-Мар, где будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших», — отмечают в СК.

Владимир Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail Group c 2005 года. Он стал в 2019-м заместителем гендиректора VK. В марте этого года вошел в совет директоров компании.