Пропавший в Ненецком АО топ-менеджер VK Владимир Габриелян найден мертвым

Заместитель директора VK Владимир Габриелян и глава компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли в Ненецком автономном округе (НАО) из-за трагического стечения обстоятельств. По имеющейся информации, перевернулся вездеход, на котором они ехали. Затем транспорт унесло в море. Об этом 7 июня пишет Forbes со ссылкой на VK.
«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия», — говорится в сообщении VK.
Как уточняет РИА Новости, тела погибших после опрокидывания нашли в районе села Шойна с признаками переохлаждения. Их доставят вертолетом в Нарьян-Мар, где проведут опознание и судебно-медицинскую экспертизу.