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    Пропавший в Ненецком АО топ-менеджер VK Владимир Габриелян найден мертвым

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    12 комментариев

    Заместитель директора VK Владимир Габриелян и глава компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли в Ненецком автономном округе (НАО) из-за трагического стечения обстоятельств. По имеющейся информации, перевернулся вездеход, на котором они ехали. Затем транспорт унесло в море. Об этом 7 июня пишет Forbes со ссылкой на VK.

    «Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия», — говорится в сообщении VK.

    Как уточняет РИА Новости, тела погибших после опрокидывания нашли в районе села Шойна с признаками переохлаждения. Их доставят вертолетом в Нарьян-Мар, где проведут опознание и судебно-медицинскую экспертизу.

    Накануне стало известно, что из-за опрокидывания вездеходов около села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО) пропали два человека, в том числе топ-менеджер VK Владимир Габриелян. Они ехали по побережью Белого моря.

    Владимир Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail Group c 2005 года. Он стал в 2019-м заместителем гендиректора VK. В марте этого года вошел в совет директоров компании.

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    Комментарии (12)

    Satyr
    Хотели бы отравить, отравили... (С).
    chip1
    Важный видимо чел, фонтань вполне безобидный коммент потерла)
    Cashmare
    скоро узнаем, под кого место освободили
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