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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ рассказало подробности поджога деревянного скита в Святогорске

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    Минобороны РФ

    Министерство обороны РФ 7 июня рассказало подробности того, как отступающие украинские военные подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской в городе Святогорске Донецкой народной республики (ДНР).

    По данным ведомства со ссылкой на очевидцев, ВСУ подожгли построенный в 2009 году скит очередью зажигательных боеприпасов из крупнокалиберного пулемета, установленного на бронеавтомобиле.

    «Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

    В ведомстве уточнили, что никаких повреждений исторических и православных памятников на территории лавры российские военные не допустили.

    Российские военные находятся в стадии завершения взятия под контроль города Святогорска, что находится на территории ДНР. В ведомстве утверждают, что при отступлении украинские военные взорвали мост через Северский Донец.

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