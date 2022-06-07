Минобороны РФ рассказало подробности поджога деревянного скита в Святогорске

Минобороны РФ
Министерство обороны РФ 7 июня рассказало подробности того, как отступающие украинские военные подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской в городе Святогорске Донецкой народной республики (ДНР).
По данным ведомства со ссылкой на очевидцев, ВСУ подожгли построенный в 2009 году скит очередью зажигательных боеприпасов из крупнокалиберного пулемета, установленного на бронеавтомобиле.
«Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что никаких повреждений исторических и православных памятников на территории лавры российские военные не допустили.
Российские военные находятся в стадии завершения взятия под контроль города Святогорска, что находится на территории ДНР. В ведомстве утверждают, что при отступлении украинские военные взорвали мост через Северский Донец.