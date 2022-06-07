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    Delivery Club заблокировал до конца расследования курьера, который мог сбить Алёну Долецкую с ассистентом

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    2 комментария

    Служба доставки Delivery Club помогает правоохранительным органам в установлении обстоятельств инцидента, в котором пострадала экс-главред «Vogue Россия» Алёна Долецкая.

    Как сообщает пресс-служба компании, сотрудник — предполагаемый участник инцидента предварительно установлен.

    «Курьер, который мог быть участником инцидента, предварительно установлен. Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие. Если вина курьера подтвердится, он будет заблокирован окончательно», — сообщает Delivery Club.

    В компании также принесли извинения Алёне Долецкой и пожелали ей скорейшего выздоровления.

    Экс-главреда «Vogue Россия» Алёну Долецкую и её ассистента сбили накануне у дома 4 по Кропоткинскому переулку. Они переходили пешеходный переход на зеленый, когда их сбил курьер на электровелосипеде. Врачи зафиксировали у журналистки перелом правой кисти, а у её помощника — многочисленные ушибы.

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    Комментарии (2)

    gramm
    "переходили пешеходный переход" - изящная фигура речи
    260657101
    Кто бы Яндекс, Светофор и Деливери заблокировал? Ведь налицо паразитирование данными компаниями агрегаторами на той городской инфраструктуре , которая есть, особенно у Яндекс. Такси, а потогонная система заставляет курьеров лихачить на велосипедах, таксистов на машинах, нарушать мыслимые и немыслимые правила и создавать такой хаос. Вы посмотрите как ездят курьеры этих агрегаторов, самый хит был курьер от Яндекс пытающийся пересечь у основания мост А. Невского от Москвы в сторону Обуховской обороны, те реально все сколько там полос поперек, стоял ждал просвета в потоке машин и это в 23-30. А то что в основе работы таких компаний как Яндекс лежит использование дешевого труда без всяких социальных гарантий и уплаты налогов, ну так власти наплевать. А потом имеем периодически такие случаи то таксист уснет и убьет, то курьер залетит.
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