Delivery Club заблокировал до конца расследования курьера, который мог сбить Алёну Долецкую с ассистентом

Кто бы Яндекс, Светофор и Деливери заблокировал? Ведь налицо паразитирование данными компаниями агрегаторами на той городской инфраструктуре , которая есть, особенно у Яндекс. Такси, а потогонная система заставляет курьеров лихачить на велосипедах, таксистов на машинах, нарушать мыслимые и немыслимые правила и создавать такой хаос. Вы посмотрите как ездят курьеры этих агрегаторов, самый хит был курьер от Яндекс пытающийся пересечь у основания мост А. Невского от Москвы в сторону Обуховской обороны, те реально все сколько там полос поперек, стоял ждал просвета в потоке машин и это в 23-30. А то что в основе работы таких компаний как Яндекс лежит использование дешевого труда без всяких социальных гарантий и уплаты налогов, ну так власти наплевать. А потом имеем периодически такие случаи то таксист уснет и убьет, то курьер залетит.