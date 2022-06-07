Delivery Club заблокировал до конца расследования курьера, который мог сбить Алёну Долецкую с ассистентом

Служба доставки Delivery Club помогает правоохранительным органам в установлении обстоятельств инцидента, в котором пострадала экс-главред «Vogue Россия» Алёна Долецкая.
Как сообщает пресс-служба компании, сотрудник — предполагаемый участник инцидента предварительно установлен.
«Курьер, который мог быть участником инцидента, предварительно установлен. Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие. Если вина курьера подтвердится, он будет заблокирован окончательно», — сообщает Delivery Club.
В компании также принесли извинения Алёне Долецкой и пожелали ей скорейшего выздоровления.
Экс-главреда «Vogue Россия» Алёну Долецкую и её ассистента сбили накануне у дома 4 по Кропоткинскому переулку. Они переходили пешеходный переход на зеленый, когда их сбил курьер на электровелосипеде. Врачи зафиксировали у журналистки перелом правой кисти, а у её помощника — многочисленные ушибы.