ЛУКОЙЛ будет развивать сеть автозаправок Shell под финским брендом

ЛУКОЙЛ перевел сеть автозаправочных станций Shell в России под финский топливный бренд Teboil, сообщает пресс-служба компании во вторник, 7 июня.

«По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной ЛУКОЙЛом в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом — Teboil, которым ЛУКОЙЛ владеет с 2005 года. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций», — говорится в сообщении компании.

Как отмечается в пресс-релизе, для автозаправочных станций Teboil разработают новые брендированные виды инновационного топлива и программу лояльности, интегрированную с действующей программой ЛУКОЙЛа. Завод смазочных материалов в Тверской области, перешедший в собственность компании в рамках сделки с Shell, также будет работать под финским брендом.

Teboil основан в Финляндии в 1934 году. На сегодняшний день это одна из крупнейших организаций отрасли в стране.



В начале марта Shell закрыла все автозаправки и станции технического обслуживания компании в РФ и заявила о продаже российского бизнеса. В мае ЛУКОЙЛ закрыл сделку по покупке более 400 АЗС и завода смазочных материалов Shell в России.

