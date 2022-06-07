Джонсон рассказал о планах после того, как остался на посту премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не планирует проводить досрочные парламентские выборы после того, как ему вынесли вотум доверия.
«Я не вижу никакого смысла в том, чтобы фокусировать свое внимание на чем-то другом [кроме работы в качестве премьер-министра]», – рассказал он в эфире телеканала Sky News (цитата по ТАСС).
Он отметил, что не заинтересован в досрочных выборах, однако собирается реализовать предвыборную программу. Предполагается, что она должна сделать жизнь британцев лучше.
Ранее стало известно, что Джонсон сохраняет свой пост, поскольку большинство однопартийцев-консерваторов поддержало его во время голосования по вопросу о вотуме недоверия.