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    Джонсон рассказал о планах после того, как остался на посту премьер-министра

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    2 комментария

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не планирует проводить досрочные парламентские выборы после того, как ему вынесли вотум доверия.

    «Я не вижу никакого смысла в том, чтобы фокусировать свое внимание на чем-то другом [кроме работы в качестве премьер-министра]», – рассказал он в эфире телеканала Sky News (цитата по ТАСС).

    Он отметил, что не заинтересован в досрочных выборах, однако собирается реализовать предвыборную программу. Предполагается, что она должна сделать жизнь британцев лучше.

    Ранее стало известно, что Джонсон сохраняет свой пост, поскольку большинство однопартийцев-консерваторов поддержало его во время голосования по вопросу о вотуме недоверия.

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    Комментарии (2)

    xepnuminu
    слава украине!
    Савва Морозов
    чудик лохматый так и не понял, что его крайним сделают, когда ещё всё дороже будет.
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