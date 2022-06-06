    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, с-з

    764мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.11eur64.87
    Петербург — МариуполюВоеннопленныеРост тарифов в 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Свежая iOS и процессор M2: Apple представила новинки

    1366
    3 комментария

    Новинки от Apple представлены в рамках Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Спойлеры от инсайдеров оказались верны.

    Как сообщают «Ведомости» 6 июня, обновленная iOS будет иметь несколько дополнительных функций. Среди них – персонализация экрана блокировки и возможность делиться им с другими пользователями. Переводчик и диктовка сообщений тоже будут улучшены.

    Помимо операционной системы, Apple представила новый процессор собственной разработке. На базе M2 будут производить MacBook Air и Pro. Предыдущий, M1, был создан для того, чтобы отказаться от процессоров конкурента – Intel. Новинка, согласно заявлению компании, вышла более мощной. Она способна поддерживать внешние 6K-дисплеи и технологию декодирования ProRes.

    Еще одно нововведение: платформа, позволяющая управлять всеми возможными устройствами «умного дома» вне зависимости от производителя. Приложение можно будет установить на iPhone, iPad и iMac.

    Что будет с ценами на Apple

    Согласно сообщениям инсайдеров, компания планирует поднять цены на продукцию на 100 долларов. Произойдет это не только в России, но и по всему миру. В качестве причины называется инфляция. Однако, коснется это якобы только устройств нового поколения. Обычно их презентуют в сентябре.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    xepnuminu
    в России айфон уже кирпич.

    хе-хе.
    Alex000
    А, все эти новости в силу новых веяний времени уже не актуальны.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close