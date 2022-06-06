Свежая iOS и процессор M2: Apple представила новинки

Новинки от Apple представлены в рамках Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Спойлеры от инсайдеров оказались верны.
Как сообщают «Ведомости» 6 июня, обновленная iOS будет иметь несколько дополнительных функций. Среди них – персонализация экрана блокировки и возможность делиться им с другими пользователями. Переводчик и диктовка сообщений тоже будут улучшены.
Помимо операционной системы, Apple представила новый процессор собственной разработке. На базе M2 будут производить MacBook Air и Pro. Предыдущий, M1, был создан для того, чтобы отказаться от процессоров конкурента – Intel. Новинка, согласно заявлению компании, вышла более мощной. Она способна поддерживать внешние 6K-дисплеи и технологию декодирования ProRes.
Еще одно нововведение: платформа, позволяющая управлять всеми возможными устройствами «умного дома» вне зависимости от производителя. Приложение можно будет установить на iPhone, iPad и iMac.
Что будет с ценами на Apple
Согласно сообщениям инсайдеров, компания планирует поднять цены на продукцию на 100 долларов. Произойдет это не только в России, но и по всему миру. В качестве причины называется инфляция. Однако, коснется это якобы только устройств нового поколения. Обычно их презентуют в сентябре.