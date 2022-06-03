Bloomberg рассказал, когда будет новая презентация Apple

Новый релиз Apple, пусть и небольшой, ожидается 6 июня. Обновленные системы iOS, iPadOS, watchOS и macOS должны представить на презентации Worldwide Developers Conference.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании, операционные системы устройств компании должны приобрести ряд внешних и функциональных изменений. В частности, предполагается, что, после обновления, iPadOS станет больше похожей на MacBook.
В iOS 16 можно будет поставить виджеты на экран блокировки. Работать они будут даже при заблокированном экране. Обновится приложение «Здоровье».
Больше всего изменений получит watchOS: в них появятся новые жесты управления и циферблаты. Стандартные приложения будут выглядеть и работать иначе.