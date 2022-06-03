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    Bloomberg рассказал, когда будет новая презентация Apple

    790
    4 комментария

    Новый релиз Apple, пусть и небольшой, ожидается 6 июня. Обновленные системы iOS, iPadOS, watchOS и macOS должны представить на презентации Worldwide Developers Conference.

    Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании, операционные системы устройств компании должны приобрести ряд внешних и функциональных изменений. В частности, предполагается, что, после обновления, iPadOS станет больше похожей на MacBook.

    В iOS 16 можно будет поставить виджеты на экран блокировки. Работать они будут даже при заблокированном экране. Обновится приложение «Здоровье».

    Больше всего изменений получит watchOS: в них появятся новые жесты управления и циферблаты. Стандартные приложения будут выглядеть и работать иначе.

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    Комментарии (4)

    xepnuminu
    а в россии даже подшипники делать не научились.
    не говоря уже про смартфоны.
    и дорог нет.
    и зачем путина назначил кто только.
    Piter Russo
    Ничего существенного нового родить не могут уже лет 8, если не больше. Де факто то самсунг, то хуавей, то ксиоми копируют - и выдают это за инновацию.
    xepnuminu
    димона зачем дразните а ?
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