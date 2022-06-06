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    Bloomberg: Россия и Турция предварительно договорились возобновить поставки зерна из Одессы

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    1 комментарий

    Россия и Турция предварительно договорились о возобновлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции из Одессы, но Киев скептически относится к соглашению. В среду в Анкаре должны состояться переговоры с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает 6 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их данным, Турция предложила Украине военную помощь для разминирования побережья Одессы и сопровождения судов с зерном, но Киев еще не одобрил план – якобы там опасаются, что снятие защиты может оставить жизненно важный порт открытым для нападения. Собеседники агентства говорят, что Турция надеется на одобрение этого предложения в ООН.

    Анкара хочет создать в Стамбуле центр для наблюдения и координации поставок, а Москва, по данным агентства, требует возможности проверять корабли, идущие на Украину.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что есть несколько способов вывоза зерна из Украины, самый дешевый – через Белоруссию, но для этого «потребуется снять санкции с Минска». Он добавил, что зерно можно провезти и через подконтрольные Украине порты – после их разминирования.

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    Комментарии (1)

    xepnuminu
    кода турки добьют самизнаетекого в сирии, тогда можно и поговорить.
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