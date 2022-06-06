«Это наши люди». Беглов рассказал, что мариупольским детям вернут объекты, где были «огневые точки»

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о поездке петербургской делегации в Мариуполь. Как он заявил в «Радио России» 6 июня, чиновники изучили пообщались с жителями и изучили повреждённую инфраструктуру.
«Посмотрели, что в центре города необходимо восстанавливать в первую очередь. Это — филармония, драмтеатр и парк вокруг, спортивный комплекс», – отметил глава города. Он добавил, что Петербург поможет Мариуполю подготовить к учебному году три садика и три школы, где, отметил губернатор, противник базировал «огневые точки».
По словам Беглова, его поразили люди: «Это наши люди. Они не потеряли веру. Они не только выживают. Они помогают родному городу. Сами по доброй воле выходят на субботники. Расчищают завалы и убирают город. У того, кто видел этих людей, не возникает вопросов, надо ли помогать Мариуполю».
Он добавил, что в город уже прибыла первая партия помощи от Петербурга. Об этом ранее писала «Фонтанка».