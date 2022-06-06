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    Лихач, отправивший пикап в пешеходов на Лиговском, получил условный срок

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    Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, устроившему ДТП с машиной и пешеходами в центре города минувшей осенью. Одного из пострадавших спасти не смогли, и он умер в больнице.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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    ДТП случилось в 07:49 20 ноября 2021 года на пересечении Лиговского проспекта с Кузнечным переулком. Подсудимый на своем Volvo S80 (не имея полиса ОСАГО) следовал по левой полосе Лиговского проспекта от Свечного переулка в сторону Невского проспекта и выехал на перекресток по зеленому сигналу дополнительной секции светофора, собираясь повернуть налево в Кузнечный переулок, сообщает 6 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Остановившись ненадолго на перекрестке, мужчина продолжил поворачивать уже на красный, не убедившись в безопасности маневра, и, не заметив Mazda ВТ-50, который ехал навстречу по Лиговскому на свой зеленый, столкнулся с ним.

    От удара пикап отбросило на тротуар, где он сбил светофор, двух пешеходов и металлическое ограждение, обломок которого отлетел в женщину. В результате двое пешеходов: один из попавших под машину и женщина, которую ударил кусок забора, — а также пассажир «Мазды» получили тяжелые травмы. Сбитый пешеход неделю спустя скончался в больнице.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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    Суд установил, что водитель «Вольво» свою вину признал и раскаялся. Мужчина принес потерпевшим извинения, частично возместил моральный ущерб и намерен возмещать его в дальнейшем. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, на учетах не состоит и имеет на иждивении малолетнего ребенка.

    Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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