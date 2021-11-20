В утреннем ДТП на Лиговском пострадали пассажир пикапа и трое пешеходов

Стали известны подробности аварии на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. Как сообщает 20 ноября ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «Вольво» и «Мазда» столкнулись в 7:45.

В результате пострадали один пассажир пикапа и три пешехода, которых автомобиль сбил на тротуаре. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней степени тяжести.