В центре Петербурга при столкновении двух легковых пострадали пешеходы. Вырваны ограждения, на тротуаре кровь

На кадрах видно, что дорогу не поделили два автомобиля, при этом удар был такой силы, что одна из машин полетела в сторону тротуара, вырвала столб и ограждения, но все равно достала до пешеходов. На плитке разбросаны оторванные детали и арматура, также в кадр попала лужа крови. Сам автомобиль измят, как консервная банка.
видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
По предварительным данным, в ДТП пострадали пятеро, один человек в коме. «Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.