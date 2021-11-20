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В центре Петербурга при столкновении двух легковых пострадали пешеходы. Вырваны ограждения, на тротуаре кровь

Пять человек пострадали в аварии на Лиговском проспекте

Серьезная авария произошла утром 20 ноября на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. Об этом сообщают пользователи в соцсетях, публикуя видео последствий.

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На кадрах видно, что дорогу не поделили два автомобиля, при этом удар был такой силы, что одна из машин полетела в сторону тротуара, вырвала столб и ограждения, но все равно достала до пешеходов. На плитке разбросаны оторванные детали и арматура, также в кадр попала лужа крови. Сам автомобиль измят, как консервная банка.

видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

По предварительным данным, в ДТП пострадали пятеро, один человек в коме. «Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

идиот
там идиотский светофор
IvanLoh
…а также ограничение скорости в городе должно быть 35! Никогда не ходил на выборы, но за тех кто это предложит — проголосую!
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