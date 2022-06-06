Москалькова назвала число беженцев из Донбасса в России

Более 1,5 млн беженцев, эвакуированных из Донбасса, сейчас находятся в России. Об этом 6 июня заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сегодня с учетом политико-правовых реалий у нас сформировались новые направления правозащитной работы… Это оказание помощи гражданам, экстренно эвакуированным из ДНР и ЛНР. А у нас более 1,5 миллиона (эвакуированных) на территории», — сказала она на совместном расширенном заседании думских комитетов по контролю и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (цитата по РИА Новости).
Омбудсмен уточнила, что она и сотрудники ее аппарата посетили свыше 90 пунктов временного размещения беженцев в 26 регионах страны. Многих людей беспокоит невыплата единого пособия в размере 10 тысяч рублей. Москалькова попросила обратить внимание на то, доходят ли выделенные средства до регионов.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на сегодняшний день число беженцев с Украины с 24 февраля превышает 6,5 млн человек.
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