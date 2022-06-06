Москалькова назвала число беженцев из Донбасса в России

Более 1,5 млн беженцев, эвакуированных из Донбасса, сейчас находятся в России. Об этом 6 июня заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



«Сегодня с учетом политико-правовых реалий у нас сформировались новые направления правозащитной работы… Это оказание помощи гражданам, экстренно эвакуированным из ДНР и ЛНР. А у нас более 1,5 миллиона (эвакуированных) на территории», — сказала она на совместном расширенном заседании думских комитетов по контролю и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (цитата по РИА Новости).

