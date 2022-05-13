Петербурженка вывезла из Мариуполя мать с несколькими осколочными ранениями

Петербурженка Евгения вывезла пострадавшую от взрыва бомбы мать из Мариуполя. Из Донецка получившую восемь осколочных ранений женщину, которая не может ходить и даже сидеть, в город доставили на санитарном такси. Теперь ей предстоят операции в НИИ им. Джанелидзе. Подробности 13 мая сообщает 47news.



«Родители были дома, когда взорвалась бомба. Отчим не получил ранений, потому что зацепило ту комнату, где была мама. Доставил её в больницу и ушел за вещами. Больше к ней не пришел, наверное, хватил инфаркт. Мы не знаем, захоронили ли его. Соберусь с силами и буду узнавать... Связи с мамой не было. О том, что она в больнице, я узнала от её соседки по палате. В Мариуполе ей смогли оказать только первую помощь», — рассказала Евгения.

