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    Петербурженка вывезла из Мариуполя мать с несколькими осколочными ранениями

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    Петербурженка Евгения вывезла пострадавшую от взрыва бомбы мать из Мариуполя. Из Донецка получившую восемь осколочных ранений женщину, которая не может ходить и даже сидеть, в город доставили на санитарном такси. Теперь ей предстоят операции в НИИ им. Джанелидзе. Подробности 13 мая сообщает 47news.

    «Родители были дома, когда взорвалась бомба. Отчим не получил ранений, потому что зацепило ту комнату, где была мама. Доставил её в больницу и ушел за вещами. Больше к ней не пришел, наверное, хватил инфаркт. Мы не знаем, захоронили ли его. Соберусь с силами и буду узнавать... Связи с мамой не было. О том, что она в больнице, я узнала от её соседки по палате. В Мариуполе ей смогли оказать только первую помощь», — рассказала Евгения.

    Женщина обратилась в МЧС ДНР, и через три недели пенсионерку удалось доставить в больницу Донецка. По словам дочери, её мать получила осколочные ранения головы и ног, тазобедренный сустав раздроблен, что позволяет ее транспортировать только на носилках. Когда донецкие врачи стабилизировали ее состояние, стало возможным перевезти раненую в Петербург на дальнейшее лечение.

    Услуги санитарного такси обошлись в сто тысяч рублей. На дорогу из Донецка ушли сутки. Проблему с документами пока решить не удалось, у женщины только украинский паспорт, а оформить полис и статус беженца она не может, поскольку является лежачим пациентом. На лечение согласились принять врачи в НИИ Джанелидзе.

    «Мы абсолютно ничего не платили в больнице. Анализы плохие, маме ставят капельницу. Сейчас ждем консилиум врачей. Необходимо две операции. Первая — по удалению осколков», — рассказывает Евгения. Чтобы женщина встала на ноги, ей нужно заменить тазобедренный сустав, но это уже будет платно.

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